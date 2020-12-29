美眾院通過法案 個人紓困金提高至2000美元
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-29 11:08:11
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成嚴重經濟衝擊，美國總統川普於當地時間週日（27）簽署價值9000億美元的紓困法案，以及價值1.4兆美元的政府開支法案，美國眾議院也在隔日以275票比134票，通過紓困法案川普將個人紓困金額提高至2000美元（約5.7萬新台幣）的要求，眾議院通過後將交由共和黨占多數的參議院表決。
《路透社》報導，同意紓困法案的275票超過振興計畫需要的三分之二門檻，該法案將送往共和黨佔大多數的參議院，然而該法案的前景充滿不確定性，不少共和黨人幾個月來不斷表態，總統不斷要求提高紓困金額可能造成政府財政壓力。報導同時指出，川普上週曾威脅國會，如果不將紓困金額自600元提高至2000元美金、削減其他支出預算，他將會阻擋對疫情大流行的相關的援助支出計畫，但這可能導致國會議員分裂、政府停擺，因此川普最後終於在昨日讓步。
眾議院的民主黨人事實上一直希望將紓困金額提高至2000元美金，因此罕見的順應川普推動法案，不過，眾議院的民主黨人雖然通過了紓困法案，但也透過表決推翻了川普先前對《2021年國防授權法案》（NDAA）的否決權，法案將繼續由參議院審議，若參院也否定了總統否決權，這將會是川普在他任期的尾聲、以及整個任期中，首次被國會推翻決定。
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