寒潮來襲！氣溫降幅超越霸王級寒流 跨年急凍下探5度
寒潮來襲！氣溫降幅超越霸王級寒流 跨年急凍下探5度
記者陳致宇／台北報導
2020-12-29 11:38:03｜2020-12-29 11:38:08
入冬最強寒流將於明（ 30 ）日起影響台灣天氣，氣象局已針對全台發布低溫特報，並召集各部會舉行抗寒會議，氣象局長鄭明典指出，這波寒流因「負北極振盪」影響，北極圈的冷空氣直衝東北亞，成因與 2016 年的霸王級寒流類似，民眾可以感覺到溫度驟降，要做好禦寒工作。
氣象局長鄭明典說明，負北極振盪是指暖空氣進入北極圈，導致北極圈冷空氣流至中低緯度地區，這次位置剛好落在東北亞，台灣也在影響的範圍之內，因此可以感受到明顯的溫度變化。鄭明典指出， 2016 年霸王級寒流也是受到負北極震盪影響，與今年差別在於，近期台灣氣溫較暖，因此冷空氣來襲後降溫速度比較快、溫差較大，當年霸王級寒流來襲前台灣附近氣溫不高，因此降溫幅度有限；不過今年寒流強度並沒有比當年霸王級寒流強，且因為濕度較低，降雪範圍有限，僅迎風面的北部及東北部山區機會比較大。
氣象局預報員陳建安表示，明日起鋒面通過、寒流南下，氣溫將急速驟降，日夜溫差可達 10 度左右，最冷的時間點落在周四跨年夜至周五元旦清晨，中部以北及東北部地區氣溫僅 7 、 8 度，南部及花東也只有 10 度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫可能下探到 5 度。陳建安預估， 1 月 2 日清晨起寒流減弱，各地開始回溫，白天高溫可達 15 度左右；周六白天有明顯的回溫，各地高溫可達 20 度以上，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。