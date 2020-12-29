韓國首度發現3例感染變異病毒　不排除飛機內傳播可能

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韓國防疫部門表示，與3位變種病毒確診者的同機旅客共62名正在，正在街，另外12名乘務人員的篩檢報告皆呈陰性。衛生單位正針對相關人員做進一步檢測並展開接觸者調查。另外，早前有另一起1家四口自英國返韓的確診案例，其中1名80多歲的患者於26日死亡，有關患者是否感染變種病毒的報告預計將在1月第一週得到結果。
韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬28日表示，英國發現的變種病毒具有更強的傳染力，應全力加強防控，遏制該病毒在國內傳播。目前首爾首都圈內病毒傳播R值為1.07，若變種病毒輸入，至少還會上升0.4，導致確診人數飆升。同時，雖然尚未有數據但韓國防疫部門認為變種病毒可能改變病狀，或是對新冠疫苗有所影響，為防疫考量，韓國決定延長對英國的禁航措施延長1週至明年1月7日。
目前韓國限制經第三國入境者在內，來自英國和南非的入境人員不分國籍都須提交核酸檢測（PCR）陰性證明，除外交公務、人道等特殊情況外，暫停簽發簽證。此外，韓國政府還將要求所有入境人員須在隔離期結束前再次接受檢測。
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