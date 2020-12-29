韓國首度發現3例感染變異病毒　不排除飛機內傳播可能

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韓國首度發現3例感染變異病毒　不排除飛機內傳播可能

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-29 11:40:29

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▲韓國近期發現3例新冠變種病毒確診案例，3人皆從英國返國，防疫部門表示不排除飛機內傳染的可能性。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
韓國今日（29）通報過去24小時內共新增1046例新冠病毒（COVID-19）確診案例，境內累計5萬8725例，近期韓國政府雖然延長了首都圈2.5級防疫響應至明年初，加上假期特別防疫，但卻未能止住急劇升溫的疫情。韓國28日首次發現新冠病毒變異病毒株輸入，患者為3名自英國入境的公民，防疫部門表示，由於3人在機場檢測時就已呈陽性，不排除同一航班乘客被感染的可能性。
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據《韓聯社》報導，28日3名從英國入境的人員被驗出感染近期在英國發現的新冠病毒變種病毒株，這是韓國首次發現變種病毒輸入境內。3名患者12月22日從英國倫敦搭機返國，在機場檢測確診後直接進入隔離設施，同時大部分的入境旅客都被要求接受隔離，或在入境3天內接受檢測，以降低社區傳播風險。
韓國防疫部門表示，與3位變種病毒確診者的同機旅客共62名正在，正在街，另外12名乘務人員的篩檢報告皆呈陰性。衛生單位正針對相關人員做進一步檢測並展開接觸者調查。另外，早前有另一起1家四口自英國返韓的確診案例，其中1名80多歲的患者於26日死亡，有關患者是否感染變種病毒的報告預計將在1月第一週得到結果。

韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬28日表示，英國發現的變種病毒具有更強的傳染力，應全力加強防控，遏制該病毒在國內傳播。目前首爾首都圈內病毒傳播R值為1.07，若變種病毒輸入，至少還會上升0.4，導致確診人數飆升。同時，雖然尚未有數據但韓國防疫部門認為變種病毒可能改變病狀，或是對新冠疫苗有所影響，為防疫考量，韓國決定延長對英國的禁航措施延長1週至明年1月7日。

目前韓國限制經第三國入境者在內，來自英國和南非的入境人員不分國籍都須提交核酸檢測（PCR）陰性證明，除外交公務、人道等特殊情況外，暫停簽發簽證。此外，韓國政府還將要求所有入境人員須在隔離期結束前再次接受檢測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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