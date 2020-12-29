中共戰狼認知作戰威脅國安　嚴德發籲國軍團結

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中共戰狼認知作戰威脅國安　嚴德發籲國軍團結

記者呂炯昌/台北報導

2020-12-29 12:07:07｜2020-12-29 13:11:08

▲110年上半年將官晉任，國防部長賴清德致詞。（圖／記者林柏年攝.2020.12.29）
▲110年上半年將官晉任，國防部長嚴德發致詞。（圖／記者林柏年攝.2020.12.29）
110年上半年陸海空軍將官晉任布達授階典禮今（29）日上午於三官俱樂部舉行，共計有5人晉升中將、25人晉升少將。國防部長嚴德發在致詞時呼籲國軍團結，對抗中共的戰狼認知作戰。
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嚴德發表示，中共年來頻頻以機艦擾台，企圖對我產生軍事壓力，甚至以戰狼式的認知作戰，在官方發言人與外圍組織，大張旗鼓發動網路宣傳，製造恫嚇的心理效應。此刻，我們必須團結一致、齊心協力，也唯有凝聚全民共同守護國家的共識，展現全民國防自我防衛的決心，才能克服所有艱鉅的挑戰與橫逆。
嚴德發以國防自主、募兵制達標為例，強調對於國家安全、民主自由、人民福祉，國軍絕不退讓，這是職責，更是永不改變的承諾。

國防部指出，此次晉任中將人員計鄭文正、楊靜瑟、李世強、張俊志、許静芝等5員，晉任少將人員計唐志曜、吳志偉、陳永福、吳來益、薛柏洋、薛淵銓、洪恭誠、戴明正、高中錚、陳盈凱、洪乙仁、吳逸聖、崔怡楓、潘煥亞、鄧敦仁、陳宏詩、劉志宏、林佳躍、楊承華、孔令榮、簡士淵、蔡進精、黃從先、謝靜華、程駿杰等25員，合計30員。

因應防疫需求，本次將官晉任也有5名軍醫同時晉任少將，包括國防醫學院預防醫學研究所少將所長洪乙仁、國防醫學院三軍總醫院松山分院少將院長高中錚、國軍台中總醫院少將院長洪恭誠、國軍高雄總醫院左營分院少將院長陳盈凱、國軍花蓮總醫院少將院長戴明正。其中，位在新北三峽山區的國防醫學院預防醫學研究所是國軍生化防護作戰重鎮，擁有台灣唯一的P4等級實驗室，負擔我國防疫重責大任。

由於日前再度傳出新冠肺炎疫情本土感染案例，因此本次將官晉任典禮強化防疫措施，入場前所有人員必須量體溫、酒精洗手、填寫檢康聲明書外，會場內也要求所有人員全程戴口罩、禁止飲食，總統蔡英文祝賀晉任將官時，也保持社交距離，點頭致意不握手，務求防疫做到滴水不漏。

▲防疫優先，將官晉任典禮，總統蔡英文祝賀晉任將官時，戴口罩、保持社交距離，點頭致意、不握手。（圖／記者呂呂炯昌攝.2020.12.29）
▲防疫優先，將官晉任典禮，總統蔡英文祝賀晉任將官時，戴口罩、保持社交距離，點頭致意、不握手。（圖／記者呂呂炯昌攝.2020.12.29）
▲因應防疫需求，國軍將官晉任一次升5軍醫擔任少將。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.29）
▲因應防疫需求，國軍將官晉任一次升5軍醫擔任少將。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.29）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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