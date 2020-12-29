名家論壇》單厚之／民進黨的破窗豈是林淑芬造成的

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除此之外，不少綠營的名嘴也主張民進黨應該開除三人的黨籍，如果放任這些與執政黨立場相反、不能團結的立委，將被認為是執政團隊對自己沒有信心，民進黨主席蔡英文就會提前跛腳。
前立委、新系要角段宜康也發文要求嚴懲跑票立委，「這不是紀律跟團結問題。公然質疑執政團隊維護國人健康的誠意、能力才是關鍵」。段宜康強調，這次投票「根本和信仰和價值毫不相干，而是對行政部門的誠意和能力之信任投票」，如果這樣公然質疑執政能力的「背叛行為」可以混過去，「唾面自乾的執政團隊，就去你的聖誕老公公吧！」
綜觀以上綠營的主張可以發現，部分綠營人士不僅認為這次投票是原則問題，如果必將造成「破窗效應」，導致蔡英文提前跛腳，任何人都可以唱反調、輕之賤之。這些人更把這次投票上綱到是對民進黨認同與忠誠的層次，任何的違逆都是對民進黨價值的全盤否定、都是「敵我矛盾」，所以必須要祭出超越正常黨紀的處罰，方能維護民進黨的紀律、顏面跟價值。
綠營支持者的情緒反應、名嘴語不驚人死不休，本來就是意料之中的事，讓人意外同屬新潮流的鄭運鵬與段宜康的態度。鄭運鵬的說法，恰恰是把政黨的立場放在國加利益、人民利益之上，把政黨利益和國家利益、人民利益劃上等號，反是對領袖、政黨好的事，必然也就有利於國家跟民眾。
尤其段宜康在陳水扁執政時期曾被點名為「十一寇」，被指為「砲口向內、內鬥內行」。當時段宜康還曾反諷「不知台灣解嚴二十年後，本黨戒嚴」、「這跟國民黨過去搞黑名單有何兩樣？」而如今，段宜康的邏輯竟和當年指責「十一寇」的人如出一轍。
正如當年指責「十一寇」的人一樣，民進黨人的憤怒，其實正反映了他們內心的憂慮與恐懼，一旦團結在這三個人身上出現破口，將來就很可能有更多人起而效尤，讓民進黨土崩瓦解。所以必須要全盤否定這些人是基於信仰、價值，必須不惜一切代價維持民進黨的團結。
但民進黨今天的破窗跟破口，豈是林淑芬等三寇所造成的？早在蔡英文8月無預警開放萊豬進口、且沒有做好相關配套讓民眾安心時，就已經注定是這個局面了。
過去幾個月，民進黨的說詞紊亂、前後矛盾，一下說如今有國際標準、當年沒有，一下又拿馬英九開放萊牛合理化今天的行為，一下又說只有7%民眾反對，一下又說開放萊豬能讓台灣「走向世界」。
但事實是，民進黨既沒有做好「食安風險」的評估，也沒有做好「政治風險」的評估，全黨上下沒有討論過如何說服民眾、該如何開放，才會導致今天的局面。民進黨今天該做的並不是檢討、嚴懲林淑芬等三人，而是應該認真檢討政府跟黨內的決策出了什麼問題，居然出現這麼嚴重的系統性風險，讓整個黨都變成一列失速列車。
民進黨當年之所以會討伐「十一寇」，是因為當時的民進黨已經失去自我檢討、反省的能力，所以只能把一切問題怪罪少數人。只是當年的「十一寇」是在扁家爆發國務機要費案、陳水扁民調重挫之後，而如今蔡英文的處境遠比當年的陳水扁好得多，但民進黨卻已經掉進了同樣的泥淖。而當年被害者、被指控者如今搖身一變成為加害者、基本教義派之後，民進黨更不會有容忍異音的空間。
●作者：單厚之／資深媒體人
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