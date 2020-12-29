中市跨年照辦　疫情加遽改線上直播

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中市跨年照辦　疫情加遽改線上直播

記者柳榮俊/台中報導

2020-12-29 12:14:39

中市跨年照辦　疫情加遽改線上直播
▲台中市跨年及元旦有四場大型演唱會，新聞局長黃國瑋表示，台中跨年防疫已全面升級，並配合中央規定滾動調整，均實施實聯登記。(圖／柳榮俊攝2020.12.29)
新冠肺炎本土病例增加，台中市跨年及元旦有四場大型演唱會，今(29)日新聞局長黃國瑋表示，中央公園、大里仁化公園均實施實聯登記，並推出三種登記方式，方便民眾選擇，第一種先上網填寫跨年實聯表單，屆時出示截圖即可入場；第二種是持身分證掃描入場；第三種則是民眾若未先上網填寫、也未帶身分證，可在現場填寫資料，參觀民眾務必做好實聯制後才能入場，以利追蹤溯源。
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此外，中央公園及大里仁化公園均設置出入口管制，並配置紅外線體溫量測儀，讓民眾通過監測門確認體溫是否異常，也會有工讀生繞場宣導民眾佩戴口罩，會場也設有醫護站及留觀區，發現民眾體溫異常即可緊急處理；此外，市府緊盯疫情變化，若疫情加劇的話，也不排除改為線上直播。
另外，中捷通車有無進一步想法與規劃？黃國瑋表示，安全是通車唯一原則，台北市政府捷運工程局長張澤雄日前已親自到台中市議會報告，市府現階段將成立「捷運故障審查委員會」，審視北捷局改善作業，確認最後的總體修復過程是否完善；此外，北捷局也成立相關委員會，邀請專家學者一起檢視廠商修復過程的合理性、合法性、安全性，維護市民權益。

中捷運斷軸事件，市府說會盡快找出原因，已經過15天，有找出什麼原因？黃國瑋表示，依據委託廠商SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)檢測結果顯示，斷裂的連結器軸心在降伏強度、抗拉強度均不符合設計標準，因此需再邀集專家學者討論，要求再次擴大檢測加以釐清。

對於中市府與北捷局是否有溝通困難的地方嗎？會有初步時間表嗎？黃國瑋表示，台中市政府與北捷局溝通無障礙，並保持緊密聯繫，確保安全是中捷通車的最高原則，沒有安全就沒有辦法通車，現階段除了SGS外，市府還在找尋不同的檢測公司，透過不同檢測公司、不同品項，加強各環節查驗檢核，確保民眾搭乘安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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