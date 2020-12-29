中市跨年照辦　疫情加遽改線上直播

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另外，中捷通車有無進一步想法與規劃？黃國瑋表示，安全是通車唯一原則，台北市政府捷運工程局長張澤雄日前已親自到台中市議會報告，市府現階段將成立「捷運故障審查委員會」，審視北捷局改善作業，確認最後的總體修復過程是否完善；此外，北捷局也成立相關委員會，邀請專家學者一起檢視廠商修復過程的合理性、合法性、安全性，維護市民權益。
中捷運斷軸事件，市府說會盡快找出原因，已經過15天，有找出什麼原因？黃國瑋表示，依據委託廠商SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)檢測結果顯示，斷裂的連結器軸心在降伏強度、抗拉強度均不符合設計標準，因此需再邀集專家學者討論，要求再次擴大檢測加以釐清。
對於中市府與北捷局是否有溝通困難的地方嗎？會有初步時間表嗎？黃國瑋表示，台中市政府與北捷局溝通無障礙，並保持緊密聯繫，確保安全是中捷通車的最高原則，沒有安全就沒有辦法通車，現階段除了SGS外，市府還在找尋不同的檢測公司，透過不同檢測公司、不同品項，加強各環節查驗檢核，確保民眾搭乘安全。
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