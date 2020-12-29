外館無防疫SOP？外交部：防疫「依地制宜」、彈性應變

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球已超過8000萬人確診，我國外交部駐外館處也有10處、21人確診。國民黨立委呂玉玲日前接獲外館人員陳情信，控訴外交部沒有防疫

SOP），只會提供口罩，並無其他實質防疫措施。對此，外交部今（29）日回應表示，由於各國政府防疫措施規範不同，無法以單一SOP防疫，只能「因地制宜」彈性應變。

我是廣告 請繼續往下閱讀

檢討提升外交部內部及外館資安及設備，創造遠距辦公之軟硬體環境，確保外館具有遠距辦公之功能。外交部回應表示，新冠