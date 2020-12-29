外館無防疫SOP？外交部：防疫「依地制宜」、彈性應變
外館無防疫SOP？外交部：防疫「依地制宜」、彈性應變
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-29 12:48:27
新冠肺炎疫情持續蔓延，全球已超過8000萬人確診，我國外交部駐外館處也有10處、21人確診。國民黨立委呂玉玲日前接獲外館人員陳情信，控訴外交部沒有防疫標準模式（SOP），只會提供口罩，並無其他實質防疫措施。對此，外交部今（29）日回應表示，由於各國政府防疫措施規範不同，無法以單一SOP防疫，只能「因地制宜」彈性應變。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆媒體提問表示，新冠肺炎疫情全球肆虐，外交部自3月起已多次發電駐外館處，注意駐地疫情發展，做好防疫應變措施，隨時檢視及補強緊急應變計畫。外交部授權外館視情採取遠距/居家辦公、分組分流，一旦有確診即採分組隔離、落實代理制度。駐外館處的應變措施必須確保指揮體系及通訊的順暢與安全，維持核心館務運作及整體戰力不變。歐江安表示，由於各地疫情不一，各國政府的防疫規範措施也不同，因此無法以單一的SOP進行防疫，而是採取「因地制宜」的彈性應變較能更快速及有效因應各外館的不同需求。
針對陳情信呼籲檢討提升外交部內部及外館資安及設備，創造遠距辦公之軟硬體環境，確保外館具有遠距辦公之功能。外交部回應表示，新冠肺炎疫情爆發時，外交部已立即規劃異地辦公，包含居家辦公配套措施與作業規範，通電駐外各館處辦理外，並上掛部內服務網通知所有同仁。
外交部指出，為降低同仁曝險的機率，已授權各駐外舘處館長視駐地的疫情發展，採取分流、異地或居家辦公，並在確保資訊安全前提下，視需求適度調配辦公室資訊設備，供同仁異地或居家辦公使用。
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