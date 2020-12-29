創新亞太風電　沃旭大彰化東南離岸風場引進世界級投資人

2020年12月29日 台北及蒙特婁- 沃旭能源今日宣布與國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ ，以及台灣的「國泰永續私募股權基金」組成之合資企業簽署協議，兩家機構投資人將投資取得605 MW大彰化東南離岸風場50%股權，沃旭能源將繼續持有50%股權。本次協議總金額約新台幣750 億元 (約為丹麥克朗160億元)，其中絕大部分將用於支付大彰化東南離岸風場建造費用。此項協議尚待台灣相關主管機關核准。

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沃旭能源亞太區總裁柏森文(Matthias Bausenwein)表示：「沃旭能源在大彰化離岸風場開發階段，就致力和台灣金融業界分享我們離岸風電融資豐富的經驗。我們非常高興今天能夠完成這個重要里程碑，將沃旭能源可靠的合作夥伴CDPQ首度帶到台灣，我們也很高興能夠和台灣國泰永續私募股權基金合作，讓大彰化東南離岸風場擁有本地股東。」

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說：「今日能夠與投資人達成協議，是因為沃旭能源擁有開發、建造、運維大型離岸風場的豐富實績與經驗，並且承擔了大彰化東南離岸風場開發階段所有風險和建造期間絕大部分的風險。沃旭致力長期深耕台灣，將持續專注於建造及運維大彰化東南離岸風場，並善用本次協議所挹注之資金，投入在台灣開發新的離岸風場，持續推動本地綠能發展。」





加拿大CDPQ執行副總裁暨基礎設施業務總監Emmanuel Jaclot表示：「本次投資台灣這個深具吸引力的市場，成功讓我們進一步拓展亞洲足跡。CDPQ在再生能源領域擁有豐富的投經驗，我們持續尋找這類新興的投資機會，為轉型低碳經濟做出貢獻。本次CDPQ與長期夥伴沃旭能源合作，並攜手經驗豐富的本地投資人國泰永續私募股權基金，我們很榮幸能一起參與大彰化東南離岸風場，為超過65萬本地家庭用戶提供潔淨能源。」





加拿大CDPQ亞太基礎建設執行董事Cyril Cabanes進一步說明：「我們非常興奮在台灣再生能源市場踏出第一步。在這裡我們看到了許多機會與可能，能夠讓我們與敬重的國際以及本地夥伴合作，共同為發展高品質綠能基礎建設努力。我們將善用本次投資協議以及近幾年在印度與澳洲的成功經驗，持續在亞太地區投資再生能源與其他能源產業並拓展我們的足跡。」





本次投資大彰化東南離岸風場，對CDPQ 旗下資產規模高達加拿大幣 280億元(約合新台幣 6129億元)的基礎建設部門來說是重要的一步，這是CDPQ首次投資亞太地區的離岸風場，凸顯該公司對沃旭能源豐富的離岸風電實績深具信心，因此選擇大彰化東南離岸風場作為該公司的投資項目。CDPQ在美國、歐洲和印度等地，針對太陽能及風能領域擁有十分豐富的投資經驗。





國泰私募股權公司董事長張錫表示：「我們很高興能和CDPQ合作共同投資沃旭大彰化東南離岸風場，本次投資協議極具代表性且為台灣轉型為低碳經濟劃下重要里程碑，並且完全符合國泰永續私募股權基金投資信念—與世界級重要夥伴合作投資高品質能源基礎建設案。」





本次協議的合作夥伴模式為亞太離岸風電市場創新範例，未來將可為台灣金融市場開拓更多離岸風電融資機會。沃旭能源持有大彰化東南離岸風場50%股權的資金，是運用母公司穩健的資產負債表進行企業融資，沃旭在風場完工後將負責長期運維工作。大彰化東南離岸風場屬於900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，預計2022年完成建造。





CDPQ與國泰永續私募股權基金取得大彰化東南離岸風場50%股權之融資來源，包括由15家外國及本地銀行以及兩家台灣保險公司提供之專案融資，參與的金融機構包括國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、國泰人壽、台灣人壽、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、德意志銀行、德國中央合作银行、匯豐銀行、韓國產業銀行、華僑銀行、德國西門子銀行、法國興業銀行、渣打銀行以及三井住友銀行。

本次協議由沃旭能源負責為投資人規劃專案融資方案之結構，並由五家國際出口信貸機構提供部分融資信用擔保，包括丹麥出口信貸機構、英國出口信貸局、荷蘭Atradius、韓國貿易保險公司、加拿大出口發展局。這也是加拿大出口發展局首次參與台灣離岸風電交易。



• 國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) ，以及經驗豐富的台灣「國泰永續私募股權基金」，將投資取得605 MW大彰化東南離岸風場50%之股權

• 沃旭能源將繼續持有大彰化東南離岸風場50%股權，負責風場整體建造工作和長期運維以確保風場之最佳營運效能，風場預計於2022年如期如質完工

• 本次合作夥伴所採取之融資模式為亞太地區離岸風電融資創造獨特的範例

• 這是CDPQ由旗下基礎建設團隊評估後在台灣的第一件直接投資案，該團隊擁有豐富再生能源投資經驗