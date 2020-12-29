民調不滿意比滿意高 蘇貞昌：希望能做到大家都認為好
民調不滿意比滿意高 蘇貞昌：希望能做到大家都認為好
記者鄭婷襄/高雄報導
2020-12-29 13:33:21
臺灣港務公司今（29）日上午假高雄港第七貨櫃中心舉辦「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」，由行政院蘇貞昌院長主持，交通部政務次長王國材、高雄市長陳其邁等人共同出席，而根據美麗島電子報的民調，蘇貞昌施政不滿意度比滿意度高，蘇貞昌則說，會謙卑檢討，希望能做到大家都認為好。
台灣港務公司指出，高雄港第七貨櫃中心計畫期程為109年1月至112年12月，由政府投入新臺幣約203億元，長榮海運公司投資206.5億元，興建5座深水碼頭，可供全球最大之2.4萬TEU貨櫃輪停靠，搭配縱深700公尺、149公頃之櫃場腹地，及興建中的自動化櫃場機具、5G光纖通信及遠端監控中心等，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢，且112年高雄港第七貨櫃中心啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU，在樹立政府與民間企業深化合作最佳典範外，可望成為世界上最具效率的貨櫃基地。 蘇貞昌被問到他的施政不滿意度比滿意度高，他認為，行政院長工作非常吃重，又是高耗損的位置，這兩年來和整個團隊大家一起努力，非洲豬瘟、防疫，做到世界誇讚，經濟也是在全世界許多國家中，極少數能夠正成長，並且在亞洲四小龍一直第一名，股市各方面成績都非常的好，不過民眾有不滿意的地方，會謙卑檢討，希望能做到大家都認為好。
另一個台灣民意基金會最新民調則是認為蔡政府防疫等各方面均獲得民眾肯定，蘇貞昌強調，台灣的防疫能夠成功，是因為國人同胞上下一心、同舟一命，中央地方一起合作，大家都做到最好，才能滴水不漏，也呼籲國人、同胞不要掉以輕心，尤其春節即將調來，還請大家務必遵守防疫中心的要求，群聚的場合盡量減少，同時保持社交距離，不要亂了套，台灣才能繼續成為亂世福地；而針對新式身分證遭質疑恐有資安疑慮？蘇貞昌指出，已經責成相關單位，一定要多多溝通，如果沒有溝通好，不必貿然推動。陳其邁表示，行政院在蘇院長的領導下，是全世界第一個對武漢的班機進行登機檢疫、禁止口罩出口，當時雜音很多，蘇院長也被罵到臭頭，但也挺過來了，台灣到現在還可以自由自在的來享受日常的生活，這個日常真的是台灣人的幸福，所以要特別感謝蘇院長的超前部署，陳其邁也請現場民眾給蘇院長最溫暖、最熱烈的掌聲，用行動力挺蘇貞昌。