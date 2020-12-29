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影／269旅排長輕生案　母親帶子遺照痛陳司法不公

記者李春台/桃園報導

2020-12-29 13:42:38

黃姓中尉母親攜子遺照抗議
今年4月陸軍六軍團269旅黃姓中尉輕生案，死者媽媽今天帶著兒子遺照到桃檢痛陳司法不公。（圖／記者李春台翻攝）
今年4月陸軍六軍團269旅一名黃姓中尉排長在楊梅營區大禮堂輕生，死者媽媽今(29)日帶著兒子遺照來到桃園地檢署哭訴「司法不公、沒有真相、沒有公道台灣法律已死」。家屬對於檢察官針對10名涉案直屬軍士官簽結不起訴，他們決定向高檢署提出再議；桃檢襄閱主任檢察官趙燕利表示，有關本案相關事證都送專業單位鑑定，不起訴處分書內檢察官都有詳細說明原因，對於家屬申請高檢署再議，檢方表達尊重。
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黃姓中尉排長輕生，死者家屬針對此案曾提出死者手中寫有某士兵名字、懷疑軍方長期霸凌等質疑，並對上校副旅長等10名直屬軍士官提出告訴，桃檢歷經8個月偵查，確認黃是自殺身亡，還針對死因製作5千餘字Q&A解釋，本月25日偵結對陳姓上校副旅長等10名軍士官予以不起訴處分。
黃媽媽29日上午在女兒陪同下到桃檢領取相驗證明書，一度哭倒在地，面對媒體詢問，黃媽媽說家屬曾提供軍方、檢察官相關物證，但後來有部分證人竟轉為被告，但短短8個月偵查結果卻沒有一個人被起訴，直呼「司法不公、台灣司法已死」、兒子枉死了」。

▲死者生前和媽媽之間透過賴的對話。（圖／記者李春台翻攝）
▲死者生前和媽媽之間透過賴的對話。（圖／記者李春台翻攝）
針對弟弟輕生案，黃姓中尉的姐姐則說，她們將向高檢署提出再議；黃媽媽提出諸多不合理處表示，「手機從兒子死亡那天起，就被收走保管，軍中電腦卻說不能開、不能解碼，」兒子去接二級場也沒給移交清冊，所有業務要他去概括，甚至購買軍用品也要先代墊，兒子過世後軍方才在11月退給家人約5萬餘元，人死了才拿錢還家屬。

針對黃姓中尉家屬提出質疑與再議訴求，桃檢襄閱趙燕利強調，檢察官在不起訴處分書針對死亡原因都有詳細交代，檢方也提出QA說明，死者手機與電腦軍送專業單位鑑定，這些也都在不起訴書內說明；對於家屬要向高檢申請再議，檢方充分尊重家屬意見。

 
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