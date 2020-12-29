影／269旅排長輕生案　母親帶子遺照痛陳司法不公

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黃媽媽29日上午在女兒陪同下到桃檢領取相驗證明書，一度哭倒在地，面對媒體詢問，黃媽媽說家屬曾提供軍方、檢察官相關物證，但後來有部分證人竟轉為被告，但短短8個月偵查結果卻沒有一個人被起訴，直呼「司法不公、台灣司法已死」、兒子枉死了」。
針對弟弟輕生案，黃姓中尉的姐姐則說，她們將向高檢署提出再議；黃媽媽提出諸多不合理處表示，「手機從兒子死亡那天起，就被收走保管，軍中電腦卻說不能開、不能解碼，」兒子去接二級場也沒給移交清冊，所有業務要他去概括，甚至購買軍用品也要先代墊，兒子過世後軍方才在11月退給家人約5萬餘元，人死了才拿錢還家屬。
針對黃姓中尉家屬提出質疑與再議訴求，桃檢襄閱趙燕利強調，檢察官在不起訴處分書針對死亡原因都有詳細交代，檢方也提出QA說明，死者手機與電腦軍送專業單位鑑定，這些也都在不起訴書內說明；對於家屬要向高檢申請再議，檢方充分尊重家屬意見。
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