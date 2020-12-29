台南跨年晚會如期舉行　黃偉哲籲民眾確實遵守5步驟

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至於有媒體問到關於新北市政府已經取消戶外活動，黃偉哲表示尊重肯定侯友宜市長做法，他認為台南必要的考量跟必要警惕措施都做了，跨年也將採高規格進行防疫。
台南市政府新聞處指出，跨年活動演唱會現場周邊將拉設管制線，參加民眾必須從4個管制口進出，分別在西側廣場靠近府前路、建平路與怡平路口、建平路與南島路口、南島路與南榕大道路口，進入管制區內的民眾須實聯(名)制登記，登記方式有三種，包括：1、攜帶手機在管制口掃描QR CODE (亦可事先到活動網站登錄)，並向工作人員出示完成畫面；2、攜帶身分證，現場掃描條碼入場3、現場手寫聯絡資訊，並交給管制口人員。
新聞處強調，跨年晚會活動期間，每個管制口皆有設置紅外線測溫儀及備有乾洗手液，參加民眾須雙手消毒才能進場，量測體溫超過攝氏37度者，工作人員將拒絕其入場，以維護其他參加民眾的安全，另外，管制區內民眾除補充水分之外，一律禁止飲食，並須全程配戴口罩，若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。散場後會場會盡速恢復整潔，廢棄物也會用最快的速度清掃。
12月31日在台南市政府西側廣場舉辦的金曲跨年夜，韓國天團「少女時代」孝淵已來台正進行居家檢疫，另外還有國民歌神張震嶽、金曲歌后魏如萱、偶像男神畢書盡、國民臉蛋天才炎亞綸、國民全能妹妹吳映潔（鬼鬼）、千萬點閱歌姬文慧如、聲林之王冠軍李友廷、台灣饒舌教父大支等，台南市政府邀請大家遵守防疫5步驟、安心跨年GO。