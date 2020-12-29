不斷遇渣男怎麼辦？黃小柔曝「贏得好老公」祕訣

男女交往中該展現真實的一面嗎？這實在很兩難，做自己擔心把對方嚇跑，太「假」又怕累了自己。黃小柔近年晉升為兩性作家，她婚前仿佛渣男磁鐵，自嘲什麼爛男人都遇過，如今卻有個令人稱羨的好老公，成為幸福人妻，她到底是怎麼辦到的？

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黃小柔在網路節目上侃侃而談自己遇渣男的往事，好比說，她曾在某個聚會上，嗅出當時的男友與在座某位女性的關係不單純，但男友謊稱「那女生是Ｔ，就算睡在同一張床上也不會出事」，她還真的信了。

女人真的那麼好騙？還是自己在騙自己？這只有當事人自己心裡明白，但黃小柔提醒各位女性朋友，我們都有個「第六感雷達」，一定要相信自己的直覺，這點我很認同，但是不要過度疑神疑鬼，小心這種負面的「念力」沒事也會變出事。



▲黃小柔看不出來已是孩子的媽，身材保養很好。（圖／黃小柔instagram） 很多女生遇到渣男就怨嘆運氣不好，去拜月老希望下一個更好，對心中的「理想型」依舊很執著，列了十多個條件，祈求月老幫忙牽紅線，如果不幸感情又失敗，就換怪月老的錯！怪東怪西，卻忘了正視自己跟「理想型」適不適合。





黃小柔的親朋好友就對她說，「妳喜歡的類型都差不多，不管怎麼挑都一樣。」這句話真是突破盲點。因為感情一直不順的人，真如鬼打牆，被劈腿情節不斷歷史重演。黃小柔在節目中也奉勸現在感情不順的人，「要多聽身邊朋友跟長輩的話，讓他們替妳挑選。」她的老公就是獲得身邊親友團一致通過的對象。





39歲的黃小柔與大12歲的老公王睿結婚6年，經常聽她說老公婚前婚後一樣體貼。她透露與老公婚前交往步調很慢，還耍了點小手段，故意小折磨老公，測試他的耐心，比如說裝不會出國訂機票、飯店，什麼都讓對方做。



▲黃小柔除了是幸福人妻外，也是三寶媽。（圖／黃小柔instagram） 為何對壞男人特別好？對老公當時那麼壞？她表示年輕時談戀愛把自己縮到最小，刻意隱瞞缺點，處處以對方為重，不斷配合而失去自我。但跟老公交往初期，她反而把自己缺點放到最大，表露真實自我。原來這招是藍心湄教的，她虧黃小柔每次戀愛都「假」成那樣，也沒好結果，不如做自己。



或許黃小柔的老公一開始不是她的「菜」，她才能如此隨心所欲做自己，當然她沒這麼說，純屬個人猜測。不過，她說的沒錯，如果一個男人連妳的缺點都無法包容，嫌東嫌西，搞得自己沒自信，那還談什麼未來，不如先單身，等找到合適的對象，再投入下一段感情，女人千萬不要委屈了自己。

▲黃小柔經常在節目上大讚老公好體貼。（圖／黃小柔instagram）

歸納一下，黃小柔贏得好老公的訣竅：

1.展現真實自我（婚後得一起生活，不如做自己，才知道適不適合）。

2.多聽親友、長輩的意見（為了不要重複遇到壞男人，請長輩介紹最安全）。

3.相信自己的第六感雷達（遇到渣男快閃，別浪費時間）。