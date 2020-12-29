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跨年連假百貨活動不間斷　點數變現金、動滋迎新年

記者許家禎/台北報導

2020-12-29 13:54:26｜2020-12-29 14:56:27

▲迎接2021年倒數計時，百貨業者把握商機，京站在跨年前推出專屬卡友加碼活動，Q點折抵1點折1元。（圖／京站提供）
▲迎接2021年倒數計時，百貨業者把握商機，京站在跨年前推出專屬卡友加碼活動，Q點折抵1點折1元。（圖／京站提供）
迎接2021年倒數計時，百貨業者把握商機，京站在跨年前推出專屬卡友加碼活動，Q點折抵1點折1元。新光三越也將於1月1日至1月3日3天連假期間推出扣會員點數10點，民眾就能兌換到6大超人氣民生用品，南西店甚至邀請民眾動一動迎新年。遠東SOGO百貨忠孝館、復興館則自12月23日起至1月3日帶來特賣，全面3折起。
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京站為迎接新年，特別在12月30日至31日推出專屬卡友加碼活動，Q點折抵1點折1元，持Q卡於全館參加櫃位當日單筆消費滿3000元(含以上)，享Q點折抵每1點可立即折抵消費1元，折抵無上限。其中12月30日當天12點半在官方FB粉絲團，也將推出因應跨年低溫來襲推出的日系品牌暖心外套，直播限定優惠價，下單同享1點折1元的優惠。
新光三越台北南西店於1月1日至3日連假3天推出一連串活動，包括第1天跟著老師動滋動，邀請到World gym知名有氧老師，邀請民眾隨著音樂舞動身體。第2天減壓新生活樂活運動，邀請到知名啤酒瑜珈老師及踢踏舞老師。連假第3天，風靡韓國的400次焦糖咖啡活動登場。業者指出，大部分活動都持續進行，因為皆小場次約10人左右，進館的基本防疫也會做好，請民眾不用擔心。

新光三越也提醒貴賓卡友，2020會員點數即將於2021年1月31日到期，會員只要於1月1日至1月3日3天連假期間到全台各分店，扣會員點數10點就能兌換到6大超人氣民生用品，包括斗南農會味自慢台灣香米（市價110元）、奧利塔頂級葵花油（市價250元）。1月2日兌換黑豆桑系列醬油（市價220元）、市價210元的獅王奈米樂濃縮洗衣精。1月3日兌換神戶齊藤咖啡店系列80g（市價195元）、格力高POCKY系列9袋入（市價155元）。

遠東SOGO百貨忠孝館、復興館則自12月23日起至1月3日分別帶來年終最強特賣，全面3折起；復興館有都會名品聯合展售會，集結九大品牌包括Gieves&Hawkes、Barbour、TED BAKER、Wolsey…..等，型男穿搭輕鬆搞定。忠孝館ROOTS全面3折起必搶之外，還有Right-on、plain-me、ArnoldPalmer等。打出持遠東商銀信用卡消費，獨享5%回饋。

至於美麗華金色年末演唱會照常舉辦，但12月31日市集會在22:00前結束，演唱會在23:00前結束，並取消跨年煙火，縮小表演觀賞區域，避免過多群眾聚集。

業者指出，將劃定活動區(戶外廣場) , 活動區內限定500人以內, 同時必須遵守全程配戴口罩、除補充水分外禁止飲食、攜帶手機並全程維持開機、民眾進入活動區域要落實手部消毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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