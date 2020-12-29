快訊／再增2例境外確診　分別自菲律賓及美國入境

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓（案795）及美國（案796）入境。

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指揮中心表示，案795為菲律賓籍30多歲男性移工，今年12月14日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案12月27日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案796為印度籍30多歲男性，長期居住美國，因受聘來台工作，12月13日與家人一同入境台灣，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案檢疫期滿後，12月28日由公司安排至醫院採檢，於今日確診。目前已掌握個案接觸者共15人，其中4人列居家隔離，11人列自主健康管理。





指揮中心統計，截至目前國內累計125,024例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含122,673例排除)，其中795例確診，分別為700例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，661人解除隔離，127人住院隔離中。