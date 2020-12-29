水情仍吃緊！明年一期稻作停灌　1月6日減量供水

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而中央氣象局表示，6月迄今新竹至嘉義的平均雨量僅809毫米，是歷史以來最少，加上預測明（2021）年6月前降雨偏少機率大，決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作停灌，並自1月6日起水情燈號調整為橙燈減量供水。
至於桃園地區石門水庫因加強節水調配及近期降雨，蓄水略為回升，一期稻作是否全部停灌或部分供灌，將視水情滾動檢討於明年1月5日再召開工作會報討論決策。
經濟部長王美花表示，中央氣象局統計6月迄今新竹至台中地區降雨不到800毫米，為近52年來最低，並預測明年6月前受反聖嬰現象影響，降雨以偏少機率最大。新竹、苗栗及台中地區水庫，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄水量僅約1.2億噸(蓄水率約2~3成)並持續下降，已無法滿足明年一期稻作灌溉用水約4億噸需求。
為延長水庫供水時程，力求明年枯水期結束前5個月以上公共給水穩定，需加大節水力道採取進一步節水措施，經討論決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作灌區約2.9萬公頃停灌，同時自1月6日起水情燈號調整為橙燈，實施減量供水措施。
王美花指出，新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月1,000度以上工業大用水戶節水7%，台水公司已完成減量供水地區受影響大用水戶盤點、載水點及加水設施等整備作業，實施前將以書面進行通知並與用戶溝通說明，其中每日1,000度以上工業大用水戶未能達到節水7%者，將優先進行水表鉛封作業。
水利署指出，科學園區、工業區及加工出口區由科技部、工業局及加工出口區管理處以總量管制方式實施節水7%；每月用水量超過1000度以上非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需之用水，則減量供水10%循序漸進至20%，期能節省用水同時並減少衝擊。至於一般家戶每月用水不會超過1,000度，並未增加新的用水限制，仍維持夜間減壓供水。
至於外界質疑每次缺水都先犧牲農業用水，而不限制工業？王美花回應，經濟部的考慮是農業供灌為獨立系統，但工業用水與民生用水綁在一起，因此才會考慮停灌作業的實施。希望透過農業停灌措施，讓民生與工業用水可以撐到明年汛期來臨。