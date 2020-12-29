嘉縣社會住宅包租代管啟動　受惠戶達300戶

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社會住宅不僅是政府協助弱勢者及年輕人居住安穩的具體行動，也是進步的象徵，嘉義縣政府委託大晟資產管理公司協助媒合在地房東及房客，特別提供「3税有減免、3費有補助、3年有服務」的獎勵。
「3税有減免」提供房東每屋每月租金收入最高1萬元免所得税，房屋税及地價税比照自用住宅標準；「3費有補助」則是提供每屋每年1萬元修繕補助，以及公證費、居家安全保險費用等補助，另有業者提供3年專業服務。
此包租代管計劃分為包租包管及代租代管兩種方案，包租包管為縣府委託專業租屋業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜、保證房東收租3年；代租代管則由業者協助媒合租屋市場上房東與房客簽約，並辦理後續租約管理、提供代收租金糾紛調處等服務、租期最至少1年。
隨「社會住宅民間包租代管計畫333政策」正式施行，由政府提供租金相對便宜的住宅資源，為台灣房地產結構中具有未來性的一環；因應嘉義縣幅員廣大，為協助閒置房屋活化，提供弱勢及單身青年租屋的居住正義住宅政策。
此外，結合縣府委由嘉義縣建築師公會協辦培訓的城鄉經理人協助推廣訊息，責由專業大晟資產管理公司的管理執行，可將中央政策因應地方特性作有效推廣，期盼落實「安居樂業，嘉義共好」的祥和社會；經發處說明，相關空屋房東優惠給房客資格條件等詳細資訊，均可以電話聯絡嘉義縣政府委託包租代管業者大晟資產管理顧問有限公司，免付費專線0809-090879或0800-006557。