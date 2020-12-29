金曲歌后首次為戲燙捲髮　半夜照鏡子被自己嚇到

《天橋上的魔術師 》集結「雙金曲」歌手孫淑媚、楊大正嶄新組合成夫妻，孫淑媚更是為戲獻出人生首次燙髮！燙了長達8小時，她直呼人生有陰影，花了很多天才適應，還說：「回家半夜起來上廁所被自己嚇到！」導演楊雅喆也說，「她頭髮都要義捐的，所以她不染不燙的。她這次為了這個戲燙捲，那個頭髮真的是有夠可怕的捲，犧牲很大！」

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▲楊大正、孫淑媚（右）飾演夫妻。（圖 / 公視提供）

× ▲楊大正、孫淑媚（右）飾演夫妻。（圖 / 公視提供）

孫淑媚這次一別以往苦情又柔弱的角色，飾演商場裡面皮鞋店的老闆娘，有名的恰北北、精明幹練最會做生意的女強人，演員功課第一件事情就是，「先學怎麼用台語罵髒話跟吵架！」最初楊雅喆還有疑慮，覺得孫淑媚聲音太小、眼神太溫柔；為了揣摩這個跟自己個性反差極大的角色，孫淑媚會去市場上看賣菜或買菜的阿姨們眼神及語調，朋友也會給她各種影片私下反覆練習，自己有時候也會偷學媽媽的口氣，增添角色生動感。

▲《天橋上的魔術師》將於2021年2月開播。（圖 / 公視提供）

× ▲《天橋上的魔術師》將於2021年2月開播。（圖 / 公視提供）

另一大亮點，就是和孫淑媚首度搭檔演出的「滅火器樂團」主唱楊大正，兩個金曲獎得主交手演戲默契十足。楊大正這次在劇中挑戰新手爸爸演出，和孫淑媚是夫妻有2個兒子，自稱「

還滿大挑戰的，但是也滿感同身受。

」楊大正指出，這個角色對家庭的堅定和愛是他最迷人之處，「想要讓自己強壯起來，守護這個家庭。」和孫淑媚的對戲，更是直呼舒服，「

她很真性情，我可以很輕易地感受到情感波動。

」《天橋上的魔術師 》將於2021年2月20日開春首檔播出。