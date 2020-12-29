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啟動防堵機制　澎府會堅持豬肉萊劑「零檢出」

記者張塵/澎湖報導

2020-12-29 15:03:07

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▲澎湖縣長賴峰偉強調縣府與議會堅持豬肉萊劑「零檢出」，澎湖縣政府已啟動防堵機制，將加強肉品萊劑的檢測工作，同時稽查肉品產地標示。（圖／澎湖縣政府提供）
中央政府明年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，澎湖縣長賴峰偉29日表示，縣府與議會堅持豬肉萊劑「零檢出」，澎湖縣政府已啟動防堵機制，將加強肉品萊劑的檢測工作，同時稽查肉品產地標示，至於縣內公私立幼兒園、國中小、老人餐食全面採用國產豬肉，杜絕萊豬入境澎湖。
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賴峰偉說，因應中央政府明年1月開放萊豬進口，縣府訂定「澎湖縣食品安全衛生管理自治條例部分條文草案」，並經議會三讀通過，規範澎湖境內市售豬肉及相關產製品瘦肉精「零檢出」。
澎湖縣衛生局已成立聯合稽查檢驗小組，加強市場、賣場、餐飲、販賣業、幼托、各級學校、老人餐食及安養機構的查察工作，做好源頭管理，並進行快速篩檢試劑檢驗，如有標示不實最重400萬。

▲澎湖縣衛生局截至109年底輔導製造業21家，販售業294家，直接供應飲食場所餐飲業775家，總計輔導1,090家，執行率達122%。（圖／澎湖縣政府提供）
▲澎湖縣衛生局截至109年底輔導製造業21家，販售業294家，直接供應飲食場所餐飲業775家，總計輔導1,090家，執行率達122%。（圖／澎湖縣政府提供）
澎湖縣政府表示，衛生局自9月17日開始輔導全縣販售業、餐飲業及製造業商家落實原產地標示，截至109年底輔導製造業21家，販售業294家，直接供應飲食場所餐飲業775家，總計輔導1,090家，執行率達122%。

▲澎湖縣教育處要求全縣中小學、公私立幼兒園、兒童課後照顧中心膳食，一律採用國產豬肉，食材皆須上網完成食材登錄，家長可透過網頁或手機APP查閱食材來源。（圖／澎湖縣政府提供）
▲澎湖縣教育處要求全縣中小學、公私立幼兒園、兒童課後照顧中心膳食，一律採用國產豬肉，食材皆須上網完成食材登錄，家長可透過網頁或手機APP查閱食材來源。（圖／澎湖縣政府提供）
澎湖縣政府強調，為維護校園食材安全，教育處要求全縣中小學、公私立幼兒園、兒童課後照顧中心膳食，一律採用國產豬肉，食材皆須上網完成食材登錄，家長可透過網頁或手機APP查閱食材來源，防止萊豬進入校園。

全縣國中小及幼兒園在今年12月10日前已完成校園使用國產豬、牛肉標示單張張貼，公告菜單豬肉及其相關製品來源標示，並於12月23日前訂定學校午餐食材供應契約，要求食用豬、牛肉及其相關商品皆須國產。
澎湖縣肉品市場豬隻年屠宰數約13,147多頭，其中來自雲林、嘉義約10,914多頭，佔全部豬肉量90%，其餘為本地飼養豬肉，今年農漁局抽驗養豬戶飼料添加物，未檢出瘦肉精，因此澎湖縣溫體豬肉相對安全。
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