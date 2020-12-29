啟動防堵機制　澎府會堅持豬肉萊劑「零檢出」

我是廣告 請繼續往下閱讀
澎湖縣衛生局已成立聯合稽查檢驗小組，加強市場、賣場、餐飲、販賣業、幼托、各級學校、老人餐食及安養機構的查察工作，做好源頭管理，並進行快速篩檢試劑檢驗，如有標示不實最重400萬。
澎湖縣政府表示，衛生局自9月17日開始輔導全縣販售業、餐飲業及製造業商家落實原產地標示，截至109年底輔導製造業21家，販售業294家，直接供應飲食場所餐飲業775家，總計輔導1,090家，執行率達122%。
澎湖縣政府強調，為維護校園食材安全，教育處要求全縣中小學、公私立幼兒園、兒童課後照顧中心膳食，一律採用國產豬肉，食材皆須上網完成食材登錄，家長可透過網頁或手機APP查閱食材來源，防止萊豬進入校園。
全縣國中小及幼兒園在今年12月10日前已完成校園使用國產豬、牛肉標示單張張貼，公告菜單豬肉及其相關製品來源標示，並於12月23日前訂定學校午餐食材供應契約，要求食用豬、牛肉及其相關商品皆須國產。
澎湖縣肉品市場豬隻年屠宰數約13,147多頭，其中來自雲林、嘉義約10,914多頭，佔全部豬肉量90%，其餘為本地飼養豬肉，今年農漁局抽驗養豬戶飼料添加物，未檢出瘦肉精，因此澎湖縣溫體豬肉相對安全。