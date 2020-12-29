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12港人偷渡案「全數認罪」　家屬獲通知明日將正式宣判

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-29 14:43:08

香港/港區國安法/12港人/香港人偷渡/12名港人
▲8月23日涉嫌搭船離開香港的12名青年，有關案件12月28日在深圳鹽田人民法院開審，被捕人士家屬控訴完全不知道審訊過程，作為香港人的基本權利被當局剝奪。（圖／美聯社／達志影像）
今年8月底12名香港人試圖搭船離開香港，被中國海警拘捕送至深圳鹽田區看守所關押，被捕港人的家屬多次委託律師希望能夠與其見面，但皆遭到拒絕，黃之鋒、羅冠聰等民主派人士也多次呼籲大眾持續關注、聲援12名港人的情況。昨（28）日，有關12名香港人涉嫌偷渡的案件在深圳鹽田人民法院正式開審，其中有10人認罪，有家屬收到官派律師電話表示10人將在明天（30）上午10時30分宣判。
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香港媒體報導，12名涉嫌中國大陸「偷越邊境罪」的香港人被捕後一直被關押在深圳鹽田，鹽田區人民檢察院於上星期四（24）正式起訴10名港人，剩下2人為未成年人進行不公開聽證，28日案件正式在人民法院開審。
鹽田法院發表聲明表示，被控的10名港人，包括鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪。中國媒體指，被起訴的10位香港人當庭認罪。

根據「12港人關注組」臉書專頁，今（29）日有被捕人士的家屬接到（中國大陸）官派律師的電話，其中10人將在明早10時30分宣判，目前關注組仍未能向深圳鹽田區法院核實消息。「12港人關注組」也發文批評，10人的案件是中共的政治迫害，香港人的基本權利被剝奪，10名港人在12月28日被「秘密審訊」，有關家屬、委託律師記者，以至各國外交人員都被拒絕旁聽庭審，官派律師亦拒絕接聽家屬電話、回應訊息。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲「12港人關注組」昨日（12月28日）在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）
被捕的12名港人之一的鄧棨然，其弟弟在接受香港電台（RTHK）訪問時表示，昨（28）晚才接獲官派律師通知10人在法庭上「很乖、很合作」且以承認所有罪狀，對於下次開庭日期官派律師卻稱不知情，昨日整場審訊家屬都無法在法院網站上得知任何資訊。鄧棨然的弟弟形容，對於擇期宣判感失望及憤怒，有如無限期扣留，亦折磨家屬。

半中國官媒的《中新社》則報導稱，公訴機關指控鄧棨然、喬映瑜根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣。法院聽取涉嫌偷越邊境犯罪的10名被告辯護意見，並聽取了公訴人和辯護人的控辯意見。鄧棨然、喬映瑜等10人當庭均表示認罪，希望法庭從輕處罰。
▲12名偷渡的香港青年中，有2人為未成年，香港各界多次呼籲港府協助12人回港受審，以香港司法審訊，但特首林鄭月娥認為「內地處理很妥當」。（圖／美聯社／達志影像）
▲12名偷渡的香港青年中，有2人為未成年，香港各界多次呼籲港府協助12人回港受審，以香港司法審訊，但特首林鄭月娥認為「內地處理很妥當」。（圖／美聯社／達志影像）
 
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