12港人偷渡案「全數認罪」　家屬獲通知明日將正式宣判

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鹽田法院發表聲明表示，被控的10名港人，包括鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪。中國媒體指，被起訴的10位香港人當庭認罪。
根據「12港人關注組」臉書專頁，今（29）日有被捕人士的家屬接到（中國大陸）官派律師的電話，其中10人將在明早10時30分宣判，目前關注組仍未能向深圳鹽田區法院核實消息。「12港人關注組」也發文批評，10人的案件是中共的政治迫害，香港人的基本權利被剝奪，10名港人在12月28日被「秘密審訊」，有關家屬、委託律師記者，以至各國外交人員都被拒絕旁聽庭審，官派律師亦拒絕接聽家屬電話、回應訊息。
被捕的12名港人之一的鄧棨然，其弟弟在接受香港電台（RTHK）訪問時表示，昨（28）晚才接獲官派律師通知10人在法庭上「很乖、很合作」且以承認所有罪狀，對於下次開庭日期官派律師卻稱不知情，昨日整場審訊家屬都無法在法院網站上得知任何資訊。鄧棨然的弟弟形容，對於擇期宣判感失望及憤怒，有如無限期扣留，亦折磨家屬。
半中國官媒的《中新社》則報導稱，公訴機關指控鄧棨然、喬映瑜根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣。法院聽取涉嫌偷越邊境犯罪的10名被告辯護意見，並聽取了公訴人和辯護人的控辯意見。鄧棨然、喬映瑜等10人當庭均表示認罪，希望法庭從輕處罰。