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《女神降臨》引爆台灣Dcard論戰　男生不在意女友素顏？

文／姊妹淘Amanda C

2020-12-29 14:47:59

▲文佳煐在《女神降臨》透過整形級的化妝技術變成正妹。（圖／friday影音提供）
▲文佳煐在《女神降臨》透過整形級的化妝技術變成正妹。（圖／friday影音提供）
韓劇《女神降臨》改編自超過40億點擊率的同名原著漫畫，新生代女星文佳煐在戲中憑整形級的化妝技術，醜女變正妹，桃花朵朵開。該劇與漫畫在台深受年輕女性喜愛，有網友在Dcard討論區好奇問：「男生真的不在意女朋友素顏嗎？」引起400多個回應。結論大部分男性偏好女友素顏，因為擔心身邊的她，卸了妝就跌落神壇。
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眾所周知，韓國女生從小被教育「女孩要漂亮」。素顏出門對她們來說是萬萬不可，因為那也是代表對他人的不尊重。連大媽下樓倒個垃圾、去便利商店都要先化妝再出門，而韓國的整形技術更不用說，也是世界一流的。
《女神降臨》改編自韓國WEBTOON的同名漫畫，漫畫自連載後在日、韓、台等地大受歡迎。女星文佳煐外貌出眾，為還原漫畫中「素顏任朱靜」，刻意扮醜，把自己搞成紅腫的豆花臉，被劇迷大讚與漫畫神似。

▲文佳煐在《女神降臨》刻意扮醜嚇人。（圖／friday影音提供）
▲文佳煐在《女神降臨》刻意扮醜嚇人。（圖／friday影音提供）
由於講述女主角從手殘慢慢變成化妝高手，曾鬧過粉底過白、腮紅下手太重、眉毛過濃等手滑糗事，這些都是女生初學化妝時會犯過的錯，獲得不少女性觀眾的共嗚。

而劇中男主角車銀優知道文佳煐素顏真相後，為她保密，拉近兩人關係，他更因為她真誠開朗的性格而心動。一幕車銀優表現出喜歡文佳煐一面，兩人去打籃球時，女生不小心跌入他的懷中，他情不自禁抱住對方，又大讚她「不化妝也很漂亮」，看得女觀眾臉紅心跳，直呼：「戀愛了！」

▲車銀優（右）知道文佳煐素顏真相後，為她保密，拉近兩人關係。（圖／friday影音提供）
▲車銀優（右）知道文佳煐素顏真相後，為她保密，拉近兩人關係。（圖／friday影音提供）
▲車銀優（左）在籃球場抱文佳煐的橋段，刺激韓國收視率。（圖／friday影音提供）
▲車銀優（左）在籃球場抱文佳煐的橋段，刺激韓國收視率。（圖／friday影音提供）
有女網友看了漫畫此橋段，在台灣Dcard討論區發文：「男生真的不在意女朋友素顏嗎？」大部分的女生自信表示：「男友真的不在意，他討厭化妝的女生」、「他就是因為我的素顏正才喜歡上的啊」、「男生好像挺喜歡女友素顏出門，至少我男友都叫我不要化妝」等，甚至有人認為，台灣女生本質就好，不需靠化妝，來提升顏值。

而男網友方面，多半喜歡女友素顏，表示：「說真的，對我來說，女生臉上塗的妝再精美，那些都不是妳，我要的是素顏的妳」、「我們都希望是愛上『最真實』的那個人」、「素顏還是比較好吧，化妝雖然可能更好看，但是卸妝後差距太大，反而看起來更差」等意見。

▲韓星文佳煐本身就是個美女。（圖／文佳煐Instagram）
▲韓星文佳煐本身就是個美女。（圖／文佳煐Instagram）
其實，如果女生化妝為得是自己開心、增加自信心，沒什麼不好，不該徵求誰的同意或是配合誰的喜好。雖然說愛美是人的天性和權利，追求外表漂亮無可厚非，但是當這種對美的嚮往達到狂熱乃至於偏執的時候，可能就會是一種病態了。
《女神降臨》每週四、五在friDay影音全台獨家首播。
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