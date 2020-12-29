《天之驕女》票選「天菜男星」　他眾望所歸收服女神

8點檔《天之驕女》有眾多男星演出，近期更是不少台劇男神回歸，誰是女演員心目中的天菜男星？韓瑜、張靜之、陳子玄、吳婉君等人都在訪問名單，最終結果出爐，女演員心中的天菜男星就是被譽為「國民美叔」的黃少祺。

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《天之驕女》劇情進入白熱化，相殺相愛的暗黑夫妻檔黃少祺和韓瑜正式翻臉後，黑魔女文鈴（韓瑜 飾）與織田集團社長（謝承均 飾）聯手，策畫了詐死事件，準備對付張嘉良（黃少祺 飾），因此韓瑜又再度改變造型換上俏麗短假髮，以霹靂嬌娃之姿上演絕地大反攻。

▲韓瑜再度變換短髮造型。（圖 / 韓瑜臉書）

雖然戲裡韓瑜和黃少祺反目成仇，但當進行「天菜男星」排行榜調查時，韓瑜二話不說把票投給了黃少祺，而同樣有此反應的，還有張靜之、陳子玄、吳婉君等人，都紛紛表示「黃少祺飾演的張嘉良壞壞惹人愛，檯面上和私底下一樣魅力無法擋。」而飾演他女兒的林萱瑜和曾智希更是從一而終，從得知飾演黃少祺女兒至今，每次對戲心臟狂跳，至今仍像小粉絲看到大偶像一般。

▲黃少祺長相帥氣身材保持良好。（圖 / 三立提供）

而由網友票選的天菜男星，黃少祺依舊在前三名，另外名列前三名的還有謝承均，他久違進入8點檔劇組，人緣之好從進組開始就受到眾女星的歡迎，網友更是期待已久，十分看好他與大反派黃少祺一起飆戲。兩位台劇男神戲裡廝殺得厲害，戲外也都是網友心目中的天菜男星，不過擠進榜中的還有一位年輕大黑馬，那就是新生代演員王品澔，在劇中他飾演劉沛緹兒子的李慕白。

▲謝承均回歸8點檔討論度破表。（圖 / 三立提供）

王品澔出道短短1年就加入《天之驕女》演出，人氣飆升，IG粉絲更直接暴漲10倍近3萬人，劇中角色呆萌可愛又護姐十足，特別是對陳子玄有如大仁哥般的呵護，呆萌外表也成為劇組的團寵，大家都暱稱他為小慕白，搶手程度連鄭仲茵都表示，因為劇情走向無法和小慕白對戲，因此投票心目中的天菜男星第一順位就是王品澔，希望其他人都不要跟她搶。