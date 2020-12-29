遭轟拜金！關之琳霸氣反嗆「不可以是男人貪我名氣嗎？」

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知名已故音樂人黃霑曾這樣形容關之琳，「她是一位活生生的大美人，而且眼睛就好像是會對人放電一樣，一眼瞄過去，就有十幾個男人糊裡糊塗的自作多情。」
這樣的美女，身邊當然不乏追求者，感情世界自然精彩，備受外界關注。關之琳29年前和香港富商王國旌閃婚閃離後，感情火花多，但始終沒有安定下來，直到2009年和國巨董座陳泰銘相戀才漸趨穩定，兩人戀愛6年後，卻驚傳離婚。
關之琳5年前來台宣傳保養品時，被問及情事，她驚爆：「我們不是分手，我們是離婚！」對於何時結婚？關之琳當時不願回應，僅堅強表示：「現在心情很好，放下了。」
外界好奇她跟陳泰銘的離婚贍養費到底有多少？台灣媒體2015年報導當時推估，陳泰銘身價約30億元，個性豪爽大方，給關之琳的贍養費應該也有數億元至10億元；但後來關之琳否認有拿贍養費，兩人也傳出僅宴客，未登記。
由於她平時亮相總是一身貴氣裝扮，緋聞對象又大多非富即貴，除了兩段豪門婚姻外，像是與地產大亨馬清偉、富豪劉鑾雄等有婦之夫過從甚密，也讓關之琳被網友戲稱「專業小三」。
真的那麼愛錢嗎？她曾受訪時表示：「人家說我貪錢，什麼叫貪錢？誰不賺錢、不吃飯呢？我男朋友比較有錢或比較成功就等於我貪他錢嗎？難道不可以是他貪我名氣嗎？」
其實，關之琳出道以來拍過多部賣座片，代言更是數不清，荷包早就賺飽飽，加上自創化妝品牌、積極投資房地產，還有「香港樓后」之稱，今擁有超過3億港幣（約11億台幣）豪宅、商辦大樓的房產，身家更是超過5億港幣（約1.8億台幣）。
但她仍嚮往愛，「我一直期待和渴望愛情，愛情在某種意義上是人生必要的推動力，否則人活著就顯得很沒有目標。一個女人一輩子最重要的是要過得開心。」