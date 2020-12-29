新冠肺炎出院標準Ct值將更新？前台大醫：舉雙手雙腳贊成
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 15:05:19
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各國延燒，隨著更多的實證研究、疫苗的施打、變種病毒的出現，全球抗疫正式進入新階段，過去的一些抗疫方針是否也有調整的必要？有消息指出指揮中心正在研議調整現行新冠肺炎確診者出院規定，未來病毒核酸檢驗的Ct值達到34以上便可判為陰性。對此，前台大醫林氏璧表示，自己「舉雙手雙腳贊成」，並提出深入說明。
綜合媒體報導，專家會議建議指揮中心更新出院標準，即病毒核酸檢驗的Ct值達到34以上便判為陰性，因為實證顯示Ct值34以上是百分百不會培養出來病毒，可以縮短不必要的住院時間。而指揮中心發言人莊人祥則回應表示，目前仍在評估中，尚未定案。對此，前台大醫林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，自己「舉雙手雙腳贊成」這項調整，因為從各國抗疫經驗來看，美國CDC建議在發病後10天，且至少退燒24小時，症狀皆改善者就可以解除隔離了；日本也在6月25日更改出院標準，發病後10天且症狀已解除72小時以上即可出院。
林氏璧認為，「把出院標準的病毒核酸檢驗Ct值從35改到34，讓一些明明已經沒有傳染力的人可以提早出院，減少病人受隔離的時間，減少醫療資源浪費，應該是好事，也是正確的事」。
林氏璧也解釋，出院標準的選擇還需考慮慮檢測量能，醫療量能等問題，因此台灣一開始是採用比較謹慎的三採陰，但隨著更多科學實證出現，更改相應規定也是應該。另外林氏璧也指出，若是更改確診的標準就比較有爭議，但現在是更改出院標準，所以是完全沒問題。（編輯：倪浩軒）
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