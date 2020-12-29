NBA／米歇爾飆致勝關鍵球 重回雷霆主場卻有巧合
運動中心/綜合報導
2020-12-29 15:01:15
爵士隊今天迎戰雷霆，這場比賽看似平常，但是很難想像9個月前，這裡卻是最令人害怕的球館，因為新冠肺炎導致NBA停賽，雷霆主場就是案發現場。
爵士球星Donovan Mitchell在第四節最後讀秒階段投進致勝球，讓爵士隊終場以110:109擊敗雷霆，不過賽後球員仍有相當多感觸。Donovan Mitchell說：「不管你信不信，我之前來（旅館）就是睡同一間房間，這是很諷刺的事。」
隊友Gobert當時也是染疫，他說：「唯一的是就是打球，我只是專注在贏球，不過另一件大事是我們住在同一間旅館，所有回憶湧上心頭，這次令人感到毛毛的。」
Gobert的生命從他染疫後就改變了，他確診後，其他的紀錄都跑出來，加上他在之前記者會故意去摸其他記者的麥克風還不戴口罩，讓他成為防疫缺口。
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