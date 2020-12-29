NBA／米歇爾飆致勝關鍵球　重回雷霆主場卻有巧合

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隊友Gobert當時也是染疫，他說：「唯一的是就是打球，我只是專注在贏球，不過另一件大事是我們住在同一間旅館，所有回憶湧上心頭，這次令人感到毛毛的。」





Gobert的生命從他染疫後就改變了，他確診後，其他的紀錄都跑出來，加上他在之前記者會故意去摸其他記者的麥克風還不戴口罩，讓他成為防疫缺口。



