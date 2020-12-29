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高齡產龍鳳胎　李英愛：不願錯過孩子成長的每一個瞬間

文／姊妹淘Amanda C

2020-12-29 15:18:00

▲韓國「氧氣美女」李英愛經常帶龍鳳胎出遊，樂享天倫之樂。（圖／李英愛instagram）
▲韓國「氧氣美女」李英愛經常帶龍鳳胎出遊，樂享天倫之樂。（圖／李英愛instagram）
韓國女星李英愛有「氧氣美女」的稱號，年近半百的她，是韓國少見的全天然美女，17年前憑經典韓劇《大長今》走紅全亞洲。如今，李英愛已為人婦、為人母，在家相夫教子，她表示，現在龍鳳胎是她最關心的事，不願意錯過他們成長的每一個瞬間。
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李英愛作風一向低調，去年底終於開設instagarm，雖然偶爾發文，照片中仍看得出她對小孩滿滿的愛，不是帶他們去採馬鈴薯，就是騎腳踏車，享受大自然。不過，韓國現在新冠肺炎疫情嚴峻，她9月外出時不忘防疫，與孩子戴口罩入鏡，樂享天倫之樂。
▲李英愛分享兒女的日常。（圖／李英愛instagram）
▲李英愛分享兒女的日常。（圖／李英愛instagram）
16日，她再曬出龍鳳胎新照，貼心提醒粉絲們小心新冠肺炎，立刻獲得上萬個讚。有網友看了照片，大讚李英愛的9歲愛女即使戴口罩，眼睛看得出跟媽媽一樣漂亮。

▲▼李英愛兒子（上圖）與女兒。（圖／李英愛instagram）
▲▼李英愛兒子（上圖）與女兒。（圖／李英愛instagram）
▲▼李英愛兒子（上圖）與女兒。（圖／李英愛instagram）
李英愛出道29年，20歲時拍「AMOND」化妝品廣告迅速成名後，繼而進入演藝圈。她32歲那年演出《大長今》，在韓國創下47.8%的收視紀錄，全亞洲掀起大長今熱。之後，她重返大銀幕，拍犯罪電影《親切的金子》，顛覆大長今溫柔婉約形象，詮釋復仇女，獲得青龍獎、百想藝術大賞的影后殊榮。

李英愛曾表示，她願意嘗試各種角色，就像《大長今》和《親切的金子》角色截然不同，但她從未忘掉一件事情，「演戲是發自內心」。

熱愛演藝工作的李英愛，2009年，38歲那年低調閃嫁美籍韓裔富豪鄭豪泳，鄭豪泳曾誇李英愛優點很多，完全沒有明星架子，「她不願站在別人的前面，平時說話也不多，甚至讓人感覺很奇怪，她是怎樣站在鏡頭前演戲的。」

還透露李英愛私下非常簡樸，超乎人們想像，身為大明星的她，財力不容小覷，當時竟住普通的公寓，也不喜歡名牌，不過浮華的生活，讓鄭豪泳相當欣賞。

▲李英愛熱愛演戲。（圖／李英愛instagram）
▲李英愛熱愛演戲。（圖／李英愛instagram）
婚後，她甘願卸下大明星光環，淡出演藝圈，2011年以40歲高齡產下一對龍鳳胎，她說：「20至30歲時，我把握每一次的演出機會，盡全力去揣摩每一種角色。現在小孩是我最關心的事。他們的成長只有一次，如果錯過了，我知道將來一定會後悔莫及。」

李英愛婚後凡事以家庭為重，為了兒女，離開首爾江南繁華區，搬進約2.8億台幣的田園別墅，不僅有寬闊的草坪，還被山、樹圍繞，占地廣大，就是希望讓孩子長大後能留下特別的故鄉回憶。

她婚後最愛在廚房料理三餐，帶龍鳳胎去菜園玩，還會抓蟲子嚇他們，讓他們接觸大自然。不過，她的富豪老公未阻止她結婚後工作，因此小孩現在長大上學了，她開始偶爾接戲，過過戲癮。
▲李英愛兼顧工作及家庭。（圖／李英愛instagram）
▲李英愛兼顧工作及家庭。（圖／李英愛instagram）
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