高齡產龍鳳胎　李英愛：不願錯過孩子成長的每一個瞬間

我是廣告 請繼續往下閱讀
16日，她再曬出龍鳳胎新照，貼心提醒粉絲們小心新冠肺炎，立刻獲得上萬個讚。有網友看了照片，大讚李英愛的9歲愛女即使戴口罩，眼睛看得出跟媽媽一樣漂亮。
李英愛出道29年，20歲時拍「AMOND」化妝品廣告迅速成名後，繼而進入演藝圈。她32歲那年演出《大長今》，在韓國創下47.8%的收視紀錄，全亞洲掀起大長今熱。之後，她重返大銀幕，拍犯罪電影《親切的金子》，顛覆大長今溫柔婉約形象，詮釋復仇女，獲得青龍獎、百想藝術大賞的影后殊榮。
李英愛曾表示，她願意嘗試各種角色，就像《大長今》和《親切的金子》角色截然不同，但她從未忘掉一件事情，「演戲是發自內心」。
熱愛演藝工作的李英愛，2009年，38歲那年低調閃嫁美籍韓裔富豪鄭豪泳，鄭豪泳曾誇李英愛優點很多，完全沒有明星架子，「她不願站在別人的前面，平時說話也不多，甚至讓人感覺很奇怪，她是怎樣站在鏡頭前演戲的。」
還透露李英愛私下非常簡樸，超乎人們想像，身為大明星的她，財力不容小覷，當時竟住普通的公寓，也不喜歡名牌，不過浮華的生活，讓鄭豪泳相當欣賞。
婚後，她甘願卸下大明星光環，淡出演藝圈，2011年以40歲高齡產下一對龍鳳胎，她說：「20至30歲時，我把握每一次的演出機會，盡全力去揣摩每一種角色。現在小孩是我最關心的事。他們的成長只有一次，如果錯過了，我知道將來一定會後悔莫及。」
李英愛婚後凡事以家庭為重，為了兒女，離開首爾江南繁華區，搬進約2.8億台幣的田園別墅，不僅有寬闊的草坪，還被山、樹圍繞，占地廣大，就是希望讓孩子長大後能留下特別的故鄉回憶。
她婚後最愛在廚房料理三餐，帶龍鳳胎去菜園玩，還會抓蟲子嚇他們，讓他們接觸大自然。不過，她的富豪老公未阻止她結婚後工作，因此小孩現在長大上學了，她開始偶爾接戲，過過戲癮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。