解隔離條件放寬？莊人祥：調降ct值至34有共識、待簽核
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-29 15:32:48｜2020-12-29 15:39:30
自英國返台的班機上有3人確診，其中案790採檢到第5次才被驗出陽性，其病毒核酸檢驗Ct值為34，外界關注未來是否會調降出院標準，放寬到 34 以上即為陰性？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（29）日稱，在解除隔離條件部分，專家會議有做出相關結論，待簽核後還需一至兩週才會對外公布。
搭乘華航 CI082 倫敦班機返台確診的案790，在四個月前曾確診新冠肺炎，不過其在英國被採檢4次都為陰性，而後在23日來台後卻被驗出陽性，病毒核酸檢驗Ct值達到 34 以上，指揮中心研判這是尚未排出體外的病毒，莊人祥今日在記者會上表示，上午有針對案790進行血清抗體檢驗，IgM為陰性、IgG陽性，使屬於比較早的感染，因此研判非再次感染，而是四個月前的感染造成檢驗結果陰陰陽陽。現場有媒體問到，未來Ct值若在34以上，就可以判為陰性，是否確定未來會將住院標準從 35 調降到 34 ？莊人祥首先表示，案790應套用的是國外確診個案回台，與解除隔離是兩個不同的案件，案790他有四次陰性，他本來就可以入境台灣這是沒問題的。至於解除隔離條件部分，莊人祥說，專家會議中已有共識，未來會將出院標準設在Ct值34以上為陰性，這部分已有做出如此結論，不過仍必須要先經過簽核，這過程上需要一兩個禮拜，之後才會對外公布。