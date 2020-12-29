反綠色網路新威權 賴香伶：別用傳統思維治理網路世界
新頭殼newtalk
2020-12-29 17:40:05
中天電視台日前換照失利被停台，因此開始轉戰網路YouTube平台。然而，國家通訊傳播委員會（NCC）隨即表示將重提「數位通訊傳播法草案」，以管制網路言論。對此，民眾黨立委賴香伶強調，這是透過舊時代思維想治理新時代，堅決反對執政黨操作言論染指網路世界。
賴香伶在臉書PO指出，雖然NCC強調是低度規範治理模式的管理，但實質是想運用政府的力量再次介入操控網路媒體，其第五條條文中明列配合政府措施如：國家安全、資通訊安全、刑事犯罪、重大事件等事件需配合政府下架或刪除等作為。賴香伶表示，透過舊時代思維想治理新時代真的很難解釋其目的性，台灣總是出現政治操作輿論，政治帶風向、網軍等等議題，近幾年不難看出政治對於媒體的操控性，NCC是建立在通訊基本法下成立的委員會，在那個時代只有報章雜誌、電視電影是主要的傳播方式。這些傳播形式可透過平台審核、業者評鑑等來管制。
賴香伶指出，網路世界裡無遠弗屆，如何定義是我國法規管轄？ 用一部法來定義全世界的言論自由規範，是做不到的，借鏡德法兩國也已經對於電子媒體與社交網路立法，但其立法至今均無明顯成效，也因此產生許多言論自由的相關爭議事件也使用釋憲解釋，均無法有效管理。
賴香伶強調，從行政院假萊牛事件、中天退出52台等事件可以預見，在這個時機點其目的性就存在疑惑，更多的是執政黨操作媒體的另一種管道，堅決反對執政黨操作言論染指網路世界。新聞來源為Newtalk 新頭殼