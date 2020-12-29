BTS幫忙製作主題曲 電影女主角看新聞才知：我太驚訝了
記者陳雅蘭/綜合報導
2020-12-29 16:24:47
日本電影《想見你的愛》除了請到橫濱流星與吉高由里子參演，電影主題曲《Your eyes tell》更是由BTS防彈少年團演唱，這也是他們專程為電影製作的主題曲，BTS表示：「非常開心能參與《想見你的愛》電影主題曲，電影展現了美麗而深刻的愛情觀，希望觀眾能一同感受。」而這量身打造的舉動，也驚呆電影女主角吉高由里子。
《想見你的愛》劇情描述吉高由里子飾演一位因意外喪失視力的盲女，與橫濱流星飾演的失意拳擊手，兩人相遇後相愛，卻遭遇重大轉折，不少虐心的情節，皆讓日本女性觀眾看完後感動流淚。 電影主題曲《Your eyes tell》邀請到南韓人氣團體BTS演唱，這不僅是他們首度為電影量身打造主題曲，更是日本電影中，極罕見由外國歌手製作並演唱的主題曲。導演三木孝浩開心表示：「我真的非常喜歡這首歌曲，原先只是想放在片尾，但旋律實在太好聽了，最後還決定安插在電影之中當作配樂插曲。」
女主角吉高由里子得知此事後開心表示：「一直在新聞上看到的BTS居然為我們製作主題曲，我太驚訝了，也很感謝。」而男主角橫濱流星聽完後大讚：「歌曲與電影相當契合，讓人完全沉浸在餘韻中，透過BTS活躍在世界舞台的力量，能讓更多人看見到這部電影，我感到很幸福。」《想見你的愛》2021年1月22日在台上映。