許維恩年終進帳百萬　貼身衣爆出神級弧形

性感女神許維恩以7位數酬勞接下發熱衣代言，親自擔任模特兒進行拍攝，一連詮釋了西裝套裝、牛仔洋裝、皮衣、白襯衫4套造型，在鏡頭前充分展現了女人的獨特自信，完美胸形和婀娜多姿的體態一覽無遺，她看了自己也相當滿意，開心形容：「讓自己穿起來更挺，看起來更緊實，曲線更加明顯，這滿重要的！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 總是鎂光燈的焦點，無論舞台上、私生活都被攤在陽光下討論，如何維持自信？許維恩大方分享：「一定要有自己的想法，不管穿什麼都要有自信，自信要來自於自己，屬於自己、適合自己就夠了，最重要是要保持樂觀心態去面對所有事情。」許維恩對於冬天的穿搭禁忌就是厚重感，上鏡纖瘦技巧就靠發熱衣，「這一件衣服就可以抵掉很多件，還可以完美集中托胸，特別是背部Y字型加壓設計，會讓妳不自覺就挺起來，這就是辣自信。」冬天來臨，被問及抗寒撇步，許維恩坦言：「我是超怕冷的人，體質容易手腳冰冷，所以在食物上只能溫補、但不能過補，吃了太燥熱反而不好。」冬天仍要持續運動維持體態，建議到戶外快走散步、天氣不好在家熱身拉筋都很好。2020年充滿紛擾遺憾，她感觸著，更懂得愛護自己、懂得健康、愛護身邊的人，「活在當下好好生活，每一天都要很充實精彩，未來也是這樣子，期望2021年大家平安健康、順心順利，加油」。▲▼許維恩完美胸形見客。（圖／CHECK2CHECK提供）