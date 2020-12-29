北市府：跨年晚會照常舉辦 限制8萬人入場、禁止飲食
記者丁上程/台北報導
2020-12-29 15:57:15｜2020-12-29 16:01:28
新冠肺炎疫情在台灣似乎又開始升溫，由於案765的紐西蘭籍機師謊報足跡，導致台灣兩百多天未出現本土病例破功，加上從英國返台的班機，傳出多起確診病例，由於時間點適逢聖誕節以及跨年晚會，也讓各縣市政府相當緊張。對此負責防疫相關工作的台北市副市長黃珊珊，今天（29日）下午也出面宣布，台北市跨年晚會照常舉辦，不過入場人數上限會定在8萬人，且入場民眾只能喝水，不能飲食，也必須全程配戴口罩，若經勸阻後不聽，將會依法開罰3000元。
雖然新北市昨天（28日）中午率先開第一槍，表示若沒辦法落實時實名制的大型活動，都將會取消舉辦；其中針對今年首度舉辦的新北八里跨年煙火，也因為難以管治而宣布延後舉辦。不過新北市政府的規劃，似乎並未影響台北市政府的決定。黃珊珊今天下午就出面宣布，北市跨年晚會等活動，仍舊會依照原定計劃舉辦。黃珊珊表示，依照上週對外宣布的規劃，台北市政府將在周圍設置三個管制點，每個管制點都會設置紅外線體溫計，民眾要確定未發燒才能進入會場。而接著將會進行實名制登記，可以藉由掃描身份證，或者透過Taipei Pass app登記，才能進入跨年晚會的管制區內。黃珊珊也提到，當天下午三點才會開放民眾入場，而入場人數總量將控制在8萬人，也會視現場情況調整入場人數，只要一達到標準，就會禁止民眾再入場。黃珊珊強調，即使現場民眾離場後並未再入場，也會算在8萬人的總量之內。黃珊珊強調，管制區內的民眾一率強制配戴口罩，若經現場志工人員勸阻後仍未配戴，將會依法開罰3000元。此外管制區內也僅讓民眾飲水，禁止任何「吃東西」的行為，若勸阻後不聽，也將依未戴口罩的規範，依法開罰3000元。不過黃珊珊也直言，當初中央規定八大類場所必須配戴口罩，至今數日後，台北市才開出第一張3000元罰單，可見民眾自發性非常高。