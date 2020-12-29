元旦機組員防疫新制挨批壓榨員工 莊人祥：先觀察一個月
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-29 15:58:13
為落實國內防疫工作，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，將自明年元旦起，延長居家檢疫為7天，來加強機組員的防疫措施，不過此消息卻引發機組員不滿，覺得有「被壓榨」的感覺，對此，發言人莊人祥今（29）日表示，變嚴格的原因大家都知道，不管國內還是外站都會要求多一些管理，不過並不是永遠都這樣，先觀察一個月，若防疫工作都有落實，就可以降為低風險，改為5天。
紐西蘭籍機師染疫卻外出未落實防疫工作，導致我國253天零本土案例破功，為杜絕機組員造成我國防疫缺口，指揮中心28日宣布，將在1月1日元旦實施機組員防疫新制，居家檢疫時間拉長為7天，且需集中管理、檢疫期滿後採檢，在後續8到14天的自主健康館裡期間，不可搭乘大眾運輸工具。但是此措施宣布後卻引來機師不滿，認為規定「只准上班、不准出門」把員工榨乾、像坐牢，莊人祥則回應稱，先前3天、5天的規定，是考慮到機師他們的勤務安排，不過為什麼會變嚴格大家也都知道，顯然外站監控的管控措施做不到位，所以我們除了會在國內加嚴居家檢疫，國外的外站部分，也會請航空公司多做一些管理。莊人祥強調，新制不是說定了就永遠都這樣，也是會依據疫情的狀況再做調整，目前是以中低風險的管理模式，執行7天，但或許等到外站管理有上軌道後，就可以調降成低風險的5天，現在則是要求落實並觀察一個月，看能不能把有缺失的部分先扶起來，上軌道後就可以把檢疫措施再做一個能夠長久進行的模式。