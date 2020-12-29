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搶攻企業微型春酒尾牙商機　餐飲集團台中展店不手軟

記者金武鳯/台中報導

2020-12-29 17:00:00

搶攻企業微型春酒尾牙商機 餐飲集團台中展店不手軟
▲搶攻微型春酒尾牙商機，米塔餐飲集團全台首店炙燒牛排專門店插旗中友百貨。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)
不畏疫情升溫，餐飲業搶攻內需市場不手軟，尤以大型餐飲集團大手筆撩下去展店，包括米塔集團插旗中友百貨開全台首店；築間集團第五個品牌「本格和年」，以大里為前哨戰今天(30日）開幕。王品集團動作更積極，新型態聚北海道鍋物旗艦店，與烤鴨中華料理品牌的享鴨，聯袂前進公益路美食一級戰區，看好要在跨年聚餐與企業微型尾牙，先賺一波。
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米塔餐飲集團旗下第15個品牌－「米塔炙燒牛排專門店」，相中台中消費潛力，選在台中中友百貨開全台首店，提供多元化經典排餐高達18款，豬、雞、牛、海鮮，一應俱全。另有一系列的開胃前菜和沙拉，可供顧客用親民的價格加購，自助吧無限供應主廚例湯、飲品、冰淇淋和歐式麵包。
▲位於中友百貨的米塔炙燒牛排店，每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱，方便自行拿捏肉質生熟度。（圖／記者金武鳳攝，
▲位於中友百貨的米塔炙燒牛排店，每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱，方便自行拿捏肉質生熟度。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)
最貼心的是，每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱，可自行拿捏肉質生熟度，牛肉則選用CHOICE等級濕式熟成牛肉，透過牛肉本身天然酵素熟成，讓牛肉更美味、多汁、軟嫩。即日起至2021年1月22日，單筆消費滿500元，送500元商品優惠券組。

築間集團旗下的築間鍋物，10年來從北到南快速展店逾60家，今年疫情爆發，築間業績未受影響，反而逆向操作，半年來接二連三創立「焼肉スマイル(燒肉smile)」、「有之和牛鍋物食べ放題」和「日暮裏冷藏和牛鍋物放題」三個新品牌逾10家店，今天在大里開幕的是集團第5個品牌「本格和牛燒肉放題」。

▲築間集團第5個品牌本格和牛，標榜澳洲和牛吃到飽，千元有找。（圖／業者提供）
▲築間集團第5個品牌本格和牛，標榜M9+澳洲霜降、雪花和牛吃到飽，千元有找。（圖／業者提供）
本格和牛主打M9+澳洲和牛霜降及和牛雪花吃到飽，一千元有找外，還有定番牛肋條、精選莎朗及小牛戰斧肋排，以及每日限量供應的特選橫膈膜及厚切牛舌。至於不吃牛的饕客也別擔心，店家也提供雞肉、豬肉、鴨肉、羊肉與海鮮等選項。開幕首10日享4人同行8折優惠。 

▲全新升級的聚北海道鍋物旗艦店，和風裝潢，連日本傳統鳥居都矗立店門口，成為打卡熱點。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)
▲全新升級的聚北海道鍋物旗艦店，和風裝潢，連日本傳統鳥居都矗立店門口，成為打卡熱點。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)
王品集團聚北海道昆布鍋創立於2004年，今年全新升級，旗艦店與另一品牌享鴨以複和店型態進駐公益路商圈。新型態的聚北海道鍋物，保留原本「絕妙好湯、新鮮食材、原汁美味」精神，新增野菜放題自助吧，標榜新鮮直送，另有海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋甜品，任你吃到爽。
▲聚鍋物店的「雙人肉肉聚」，重達1公斤的「肉肉瀑布」，滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的放縱暢快感。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)
▲聚鍋物店的「雙人肉肉聚」，重達1公斤的「肉肉瀑布」，滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的放縱暢快感。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)
到聚鍋物用餐，「札幌起司牛奶鍋」必點，「牛奶熊」泡湯的超萌噱頭，及桌邊現刨起司服務，雙重加值，奶香口感濃郁迷人。另「雙人肉肉聚」，重達1公斤的「肉肉瀑布」，則滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的暢快放縱感。
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