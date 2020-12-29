搶攻企業微型春酒尾牙商機　餐飲集團台中展店不手軟

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最貼心的是，每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱，可自行拿捏肉質生熟度，牛肉則選用CHOICE等級濕式熟成牛肉，透過牛肉本身天然酵素熟成，讓牛肉更美味、多汁、軟嫩。即日起至2021年1月22日，單筆消費滿500元，送500元商品優惠券組。
築間集團旗下的築間鍋物，10年來從北到南快速展店逾60家，今年疫情爆發，築間業績未受影響，反而逆向操作，半年來接二連三創立「焼肉スマイル(燒肉smile)」、「有之和牛鍋物食べ放題」和「日暮裏冷藏和牛鍋物放題」三個新品牌逾10家店，今天在大里開幕的是集團第5個品牌「本格和牛燒肉放題」。
本格和牛主打M9+澳洲和牛霜降及和牛雪花吃到飽，一千元有找外，還有定番牛肋條、精選莎朗及小牛戰斧肋排，以及每日限量供應的特選橫膈膜及厚切牛舌。至於不吃牛的饕客也別擔心，店家也提供雞肉、豬肉、鴨肉、羊肉與海鮮等選項。開幕首10日享4人同行8折優惠。
王品集團聚北海道昆布鍋創立於2004年，今年全新升級，旗艦店與另一品牌享鴨以複和店型態進駐公益路商圈。新型態的聚北海道鍋物，保留原本「絕妙好湯、新鮮食材、原汁美味」精神，新增野菜放題自助吧，標榜新鮮直送，另有海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋甜品，任你吃到爽。
到聚鍋物用餐，「札幌起司牛奶鍋」必點，「牛奶熊」泡湯的超萌噱頭，及桌邊現刨起司服務，雙重加值，奶香口感濃郁迷人。另「雙人肉肉聚」，重達1公斤的「肉肉瀑布」，則滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的暢快放縱感。