搶攻企業微型春酒尾牙商機　餐飲集團台中展店不手軟

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▲位於中友百貨的米塔炙燒牛排店，每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱，方便自行拿捏肉質生熟度。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)

每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱，可自行拿捏肉質生熟度，牛肉則選用CHOICE等級濕式熟成牛肉，透過牛肉本身天然酵素熟成，讓牛肉更美味、多汁、軟嫩。

▲築間集團第5個品牌本格和牛，標榜M9+澳洲霜降、雪花和牛吃到飽，千元有找。（圖／業者提供）

本格和牛主打M9+澳洲和牛霜降及和牛雪花吃到飽，一千元有找外，還有定番牛肋條、精選莎朗及小牛戰斧肋排，以及每日限量供應的特選橫膈膜及厚切牛舌。至於不吃牛的饕客也別擔心，店家也提供雞肉、豬肉、鴨肉、羊肉與海鮮等選項。開幕首10日享4人同行8折優惠。

▲全新升級的聚北海道鍋物旗艦店，和風裝潢，連日本傳統鳥居都矗立店門口，成為打卡熱點。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)

王品集團聚北海道昆布鍋創立於2004年，今年全新升級，旗艦店與另一品牌享鴨以複和店型態進駐公益路商圈。新型態的聚北海道鍋物，保留原本「絕妙好湯、新鮮食材、原汁美味」精神，新增野菜放題自助吧，標榜新鮮直送，另有海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋甜品，任你吃到爽。

▲聚鍋物店的「雙人肉肉聚」，重達1公斤的「肉肉瀑布」，滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的放縱暢快感。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.29)

到聚鍋物用餐，「札幌起司牛奶鍋」必點，「牛奶熊」泡湯的超萌噱頭，及桌邊現刨起司服務，雙重加值，奶香口感濃郁迷人。另「雙人肉肉聚」，重達1公斤的「肉肉瀑布」，則滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的暢快放縱感。