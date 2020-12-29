中國遇「霸王級寒流」8成國土急凍　當局緊急調整限電令

我是廣告 請繼續往下閱讀
華北、黃淮、江淮等地最低氣溫不足零下5℃，一些地區甚至在零下10℃以下；江南南部、華南北部、西南部分地區最低氣溫將降至冰點上下；就連中國的「純南方」廣東、廣西、雲南等地的不少地方也是涼意十足，部分地區最低氣溫不足10℃。
中國近期因為和澳洲關係緊張，限制澳洲煤礦進口，接著傳出多個地區下達「限電令」除了關閉小工廠，還限制居民3度以下才能開暖氣，年末的強烈寒流來襲，引起外界關注在限電、缺煤的情況下中國政府該如何確保一般民生用電。
中國媒體29日報導，新一波的寒流可能導致南方用電大幅提升，中國國家發展改革委回應，將同有關方面全力做好電力供應保障，確保群眾溫暖過冬過節，保證不能涉及民生領域，不能涉及居民。極端情況下實施方案時，做到只限電不拉電。
對於之前傳出限電的湖南、江西、浙江地區，中國國家發展改革委負責人表示已經進行糾正讓全國電力供需接近平衡。為了確保供暖需要，必要時將減少工業用戶用氣（天然氣），此外，要重點保障北方地區取暖需要，透過減少南方工業用戶用氣，組織增加「南氣北上」。
根據統計，12月份以來全中國發用電同比增長11%左右，增速比去年同期提高了6個百分點。12月上中旬寒潮來臨，全中國日最高用電負荷超過夏季峰值，日最高發電量已接近夏季峰值，歷史罕見。20個省級電網用電兩位數增長，15個省級電網負荷累計137次創下新高。