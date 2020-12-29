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中國遇「霸王級寒流」8成國土急凍　當局緊急調整限電令

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-29 15:59:45

北京/紫禁城/下雪/中國/寒流/冬天
▲中國12月30、31日將迎來強烈寒流，氣象局發布橙色預警，同時當局宣布調整限電令確保民生用電。（圖／美聯社／達志影像）
今年跨年之際中國將迎來「霸王級寒流」，根據中國天氣網，12月30日至31日也今年入冬以來最強寒流將南下，部分地區呈「斷崖式」降溫，31日跨年夜預計全中國約八成的地區將「急凍」，25個省會級城市氣溫將創下今年冬天最低溫，中國中央氣象局也時隔4年再次發布最高級別的「寒潮橙色預警」。
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中國媒體報導，今年的寒流都像是「蓄力型」不凍則以，一凍驚人。西伯利亞的強大冷氣團伴隨大風和雨雪快速南下，中國中央氣象台已經發佈最高級別的寒潮橙色預警。12月30日至31日，中國東北地區、內蒙古中東部等地將成為全中國最冷的地方，哈爾濱、長春、呼和浩特最低氣溫都會低於零下20℃。
華北、黃淮、江淮等地最低氣溫不足零下5℃，一些地區甚至在零下10℃以下；江南南部、華南北部、西南部分地區最低氣溫將降至冰點上下；就連中國的「純南方」廣東、廣西、雲南等地的不少地方也是涼意十足，部分地區最低氣溫不足10℃。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國12月30日、12月31日將迎來「霸王級」寒流。（圖／翻攝自微博）
中國近期因為和澳洲關係緊張，限制澳洲煤礦進口，接著傳出多個地區下達「限電令」除了關閉小工廠，還限制居民3度以下才能開暖氣，年末的強烈寒流來襲，引起外界關注在限電、缺煤的情況下中國政府該如何確保一般民生用電。

中國媒體29日報導，新一波的寒流可能導致南方用電大幅提升，中國國家發展改革委回應，將同有關方面全力做好電力供應保障，確保群眾溫暖過冬過節，保證不能涉及民生領域，不能涉及居民。極端情況下實施方案時，做到只限電不拉電。

對於之前傳出限電的湖南、江西、浙江地區，中國國家發展改革委負責人表示已經進行糾正讓全國電力供需接近平衡。為了確保供暖需要，必要時將減少工業用戶用氣（天然氣），此外，要重點保障北方地區取暖需要，透過減少南方工業用戶用氣，組織增加「南氣北上」。

根據統計，12月份以來全中國發用電同比增長11%左右，增速比去年同期提高了6個百分點。12月上中旬寒潮來臨，全中國日最高用電負荷超過夏季峰值，日最高發電量已接近夏季峰值，歷史罕見。20個省級電網用電兩位數增長，15個省級電網負荷累計137次創下新高。
▲中國近日多個地區，因為冬季用電量高加上限制澳洲煤炭進口的政策，而下達「限電令」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日多個地區，因為冬季用電量高加上限制澳洲煤炭進口的政策，而下達「限電令」。（圖／美聯社／達志影像）
 
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