提升高雄港競爭力　高雄港7貨櫃中心工程開工祈福儀式

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行政院院長蘇貞昌，是由交通部政務次長王國材、高雄市長陳其邁、立法委員李昆澤等人陪同，到高雄港第7貨櫃中心新建工程基地，主持開工祈福儀式，有台灣港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良，以及航商業者及各機關代表與會。
台灣港務公司董事長李賢義表示，該公司致力於提升高雄港競爭力及未來發展契機，乃舉行高雄港第7貨櫃中心新建工程開工祈福儀式，期使該新建工程順利成功。
李賢義指出，高雄港第7貨櫃中心計畫期程為109年1月至112年12月，由政府投入新臺幣約203億元，長榮海運公司投資206.5億元，興建5座深水碼頭，可供全球最大之2.4萬TEU貨櫃輪停靠，搭配縱深700公尺、149公頃之貨櫃場腹地，以及興建中的自動化櫃場機具、5G光纖通信及遠端監控中心等，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢。
行政院院長蘇貞昌在致詞時表示，高雄港為台灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐，貨櫃裝卸量占全台近7成，其中長榮海運的貨櫃裝卸量更逾高雄港總量之3成，對台灣經濟成長貢獻卓越，而建造中的第7貨櫃中心，不但可為我國第一大航商─長榮海運公司提供更良好的貨櫃營運基地，增加其國際航運的競爭力，更關係著我國經貿長遠發展之動能。
蘇貞昌企盼台灣港務公司能積極趕進度，如期如質完工，以提供航商更優質、更現代化的經營環境，共創高雄港、市及航商三贏的新局面。