高雄買氣增溫　中正金融商圈商辦買氣夯　網：人回來了

又有高雄大廠擴大徵才！高雄市勞工局近期舉辦7場徵才活動，共有34間廠商釋出上千職缺，讓不少北漂青年讚「好像可以回高雄了」，然而，除了就業機會增加以外，還有一項客觀指標可見高雄商業發展的前景，那就是商辦買氣自今年初以來一直維持高熱度，特別是中正金融商圈的商辦大樓，因應疫情以及中美貿易戰因素下，台商逐漸回流，也讓高雄的商辦買氣看好。

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日前有網友在網路分享，上回回高雄參加同學會，發現有一半以上都回高雄工作，同時他也發現，這兩年的工作機會變多，有許多消息指出，不少公司明年將會在高雄成立辦公室。此外，同學不是在科技業就是金融業，讓他驚覺現在高雄的科技跟金融都發展得不錯，也詢問高雄的網友看法。即便看法兩極，有網友認為「高雄工作機會確實有變多」、「回去一陣子覺得還OK」，也有網友不領情認為「一樣的工作，在高雄，薪水要打6折」。

據了解，今年以來因為中美貿易戰以及疫情的影響，都加速台商資金回流的速度，帶動商辦、廠辦的需求大增，專家評估，「外商、新創公司、企業總部回台設辦公室，會使新辦公大樓的需求大增，未來幾年辦公室的空置率仍會下降」。就以高雄繁榮的中正金融商圈為例，過去高雄的商辦不熱絡，但隨著各大建商如興富發、城揚、京城等規劃商辦類型物件，在台商回歸後，已逐步帶動區域發展。在金融、科技快速發展的狀態下，讓坐擁捷運交通之便的新興區中正民族金融商圈，備受關注。

▲高雄市新興區不僅有兩條捷運交會，還有密集的金融、科技重鎮，是高雄人記憶中的金融特區。（圖／翻攝自Google maps）

此外，新興區的上班族多、辦公室密集度高，加上交通便利以及當地的市政規劃，更讓不少企業看見高雄的前景進而承租、轉入新商辦，也有不少投資人搶先佈局，期待穩定收租，頗有新北市副都心的現況。在人潮、交通各項利多逐漸到位的情況下，企業搶進、工作機會增加，成為高雄商辦買氣又見春燕的一大主因。

