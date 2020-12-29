守護食安　雲林推出「零瘦肉精商店標章」

我是廣告 請繼續往下閱讀
張麗善說，再過三天，含有瘦肉精的美國豬肉就要進口臺灣， 縣府今針對縣內餐飲業、小吃攤、食品販售及製造加工業進行稽查輔導，要求業者清楚標示原產地，也呼籲踴躍加入雲林縣零瘦肉精商店聯盟，透過自律公約，保障消費者食安權益。為保障民眾吃得安全，縣府率先成立零瘦肉精聯盟，目前有352家畜牧場加入，截至今日，雲林縣申請零瘦肉精商店標章的業者，餐飲業者67家，一般小吃攤販業者65家，食品販售及製造加工業者150家，共計282家。未來也透過加強稽查肉品原產地標示及肉品檢驗等，並持續推動「零瘦肉精商店」標章申請，呼籲食品業者落實自主管理，清楚標示販售食品相關資訊，維護消費者「知」及「選擇」的權利，一旦有標示不清、標示不實情形，縣府將依食安法二十二條、二十五條、二十八條祭出最嚴厲的處罰標準，嚴格規範，讓消費者更加有保障。
斗六市長林聖爵提到，捍衛國民健康，是雲林縣政府及斗六市公所跟所有民意代表的責任，縣府種種作為都為全體縣民著想，市民朋友絕對可以安心選購有縣府認證零瘦肉精標章店家商品，也希望縣民一起動起來，支持縣府跟公所堅持雲林縣瘦肉精零檢出的作為。
建設處長李俊興處補充，因應含瘦肉精美國豬肉進口，為維護市場內販售台灣豬肉攤商與消費者之權益，建設處自上(11)月30日起至縣內各公有市場，宣導有關「含豬肉及豬可食部分原料之原產地標示規定」；另為加強本縣堅決反對含瘦肉精美豬進入縣內公有零售市場販售，維護消費者「食」的安全，更配合衛生局所推出之「零瘦肉精商店」標章，共同組成零瘦肉精聯盟，目前雲林縣各公有零售市場申請零瘦肉精商店標章的店家，餐飲業者22家，一般小吃攤販業者48家，食品販售及製造加工業者75家，共計145家，讓進入公有零售市場之消費者只要認明標章就可放心購買，食在安心。