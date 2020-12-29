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守護食安　雲林推出「零瘦肉精商店標章」

記者洪佳伶/雲林報導

2020-12-29 16:50:08

守護食安　雲林推出「零瘦肉精商店標章」
▲雲林縣推出之「零瘦肉精商店」標章，提供店家申請張貼。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.29）
因應明年元旦開放萊豬進口，雲林縣推出「零瘦肉精商店標章」，提供店家申請張貼，縣長張麗善今(29)日偕同相關局處前往斗六市西市場及雲林溪美食廣場實地訪查攤商小吃攤肉品標示情形及張貼零瘦肉精商店標章，現場指導民眾認清標示，鼓勵縣內業者踴躍加入零瘦肉精聯盟，雙重保障，守護食安。
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張麗善表示， 自110年起，無論超市、大賣場、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的產品，都要清楚標示豬原料原產地，為維護民眾消費權益，雲林縣政府除配合新公告有關包裝、散裝食品及直接供應飲食場所等標示規定，積極輔導縣內製造業、餐飲業及販售業落實豬肉原料原產地標示外，更推出了「零瘦肉精商店」標章供縣內食品販售、製造加工、餐飲及小吃攤販申請，共同組成零瘦肉精聯盟，消費者只要認明標章就可放心購買，食在安心。
▲雲林縣推出之「零瘦肉精商店」標章，提供店家申請張貼。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.29）
▲雲林縣推出之「零瘦肉精商店」標章，提供店家申請張貼。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.29）
張麗善說，再過三天，含有瘦肉精的美國豬肉就要進口臺灣， 縣府今針對縣內餐飲業、小吃攤、食品販售及製造加工業進行稽查輔導，要求業者清楚標示原產地，也呼籲踴躍加入雲林縣零瘦肉精商店聯盟，透過自律公約，保障消費者食安權益。為保障民眾吃得安全，縣府率先成立零瘦肉精聯盟，目前有352家畜牧場加入，截至今日，雲林縣申請零瘦肉精商店標章的業者，餐飲業者67家，一般小吃攤販業者65家，食品販售及製造加工業者150家，共計282家。未來也透過加強稽查肉品原產地標示及肉品檢驗等，並持續推動「零瘦肉精商店」標章申請，呼籲食品業者落實自主管理，清楚標示販售食品相關資訊，維護消費者「知」及「選擇」的權利，一旦有標示不清、標示不實情形，縣府將依食安法二十二條、二十五條、二十八條祭出最嚴厲的處罰標準，嚴格規範，讓消費者更加有保障。

▲雲林縣推出之「零瘦肉精商店」標章，提供店家申請張貼。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.29）
▲雲林縣推出之「零瘦肉精商店」標章，提供店家申請張貼。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.29）
斗六市長林聖爵提到，捍衛國民健康，是雲林縣政府及斗六市公所跟所有民意代表的責任，縣府種種作為都為全體縣民著想，市民朋友絕對可以安心選購有縣府認證零瘦肉精標章店家商品，也希望縣民一起動起來，支持縣府跟公所堅持雲林縣瘦肉精零檢出的作為。

建設處長李俊興處補充，因應含瘦肉精美國豬肉進口，為維護市場內販售台灣豬肉攤商與消費者之權益，建設處自上(11)月30日起至縣內各公有市場，宣導有關「含豬肉及豬可食部分原料之原產地標示規定」；另為加強本縣堅決反對含瘦肉精美豬進入縣內公有零售市場販售，維護消費者「食」的安全，更配合衛生局所推出之「零瘦肉精商店」標章，共同組成零瘦肉精聯盟，目前雲林縣各公有零售市場申請零瘦肉精商店標章的店家，餐飲業者22家，一般小吃攤販業者48家，食品販售及製造加工業者75家，共計145家，讓進入公有零售市場之消費者只要認明標章就可放心購買，食在安心。
▲雲林縣推出之「零瘦肉精商店」標章，提供店家申請張貼。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.29）
▲雲林縣推出之「零瘦肉精商店」標章，提供店家申請張貼。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.29）
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