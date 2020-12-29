萊豬棄權遭處分？3綠委若停權2年以上恐無緣下屆立委初選

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民進黨團紀律小組成員、立委莊瑞雄表示，經紀律小組在討論後，決議將未遵照黨團決議投票者，移送中央黨部中評會處置；至於是否移送，將在明天的黨團大會中討論，並進行決議。除了林淑芬、劉建國、江永昌等3人外，還有8名民進黨立委在投票過程中出現數次投票與黨團不一致的情況，民進黨團紀律小組也將請相關人員列席說明，一併在黨團會議中討論。
根據民進黨《紀律評議裁決條例》第42條規定，民意代表於議會中之違紀行為，議會黨團得直接移送評議委員會裁決。」黨內人士指出，依規定立院黨團可以直接將此案移送中評會處理，無須經中執會、中常會決議；而民進黨《紀律評議裁決條例》第3條規定，黨員違紀行為之處分，依輕重種類如下：一、警告，二、停權，三、除名。第4條則規定，停權指停止黨章第6條規定權利之全部，停權最高不得超過3年。
黨內人士表示，下次召開中評會的日程已定在2021年1月7日，議程也已確定，倘若林淑芬、劉建國、江永昌棄權案真遭黨團移送，案子也不會併入1月7日的會議中。不過，由於中評會沒有固定開會時間，所以只要委員商議後，隨時都可以召開會議。根據民進黨的慣例，黨內初選登記一班會在選舉年的前一年3月左右，萬一林淑芬等人遭停權處分超過2年，且在2024年立委黨內初選登記最後一天仍未復權，就將無法登記參選初選。