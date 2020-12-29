2020年剩2天！黃珊珊怨中央：萊豬自治法規到底審不審？
記者丁上程/台北報導
2020-12-29 17:10:48
民進黨立法院黨團24日憑藉席次優勢，強勢在立法院通過美豬美牛進口的行政命令後，引發社會各界議論。不過距離開放進口僅剩下3天時間，傳出中央政府針對地方政府所訂定的食安自治條例，至今沒有審核也沒有宣布有效或無效。對此台北市副市長黃珊珊今天（29日）下午接受媒體訪問時，也抱怨中央至今未決，將來會變成法律上非常嚴重的問題。
針對明年1月1日即將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，黃珊珊表示，現階段台北市的配套措施就在大賣場設立「非萊豬專區」，目前都已經準備妥當。而一般傳統市場的問題也不大，因為多數是販售現宰的溫體豬肉。而針對國民黨執政的各縣市，醞釀提起釋憲相關行動，黃珊珊也表示這部分屬於台北市議會的職權，不能越俎代庖，市府予以尊重，不方便代為說明。黃珊珊強調，台北市一直都是相當務實地希望能夠解決問題。「北市方面不只是單純反對，而是提出非常多的方案，希望北市民買到他所知道的東西，未檢出、未使用萊劑，目前至少能解決50％以上的通路問題。」黃珊珊說，「另外餐廳、小吃店稽查照做，但最重要的是台北市民的生活中，要習慣警覺該餐廳是否標示不實，而市府則希望做到能夠讓市民自由選擇」。而針對地方的食安自治條例，中央至今並未做出明顯的回應，黃珊珊也對此表達怨言。「中央政府到現在為止，我比較有意見的是今天已經29號了，我們送去的自治條例還沒核定，以及1月1號後，自治條例是否失效，到目前為止沒有任何下文。」黃珊珊說，「這個部分將來會變成法律上非常嚴重的問題。有效的行政命令、有效的自治條例相互牴觸，地方政府在執法上要如何處理？剩下2天希望中央能夠趕快決定」。