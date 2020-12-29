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台積電1奈米、埃米廠落腳高雄？陳其邁：歡迎但尊重

記者鄭婷襄/高雄報導

2020-12-29 18:22:38

陳其邁
▲高雄市長陳其邁表示，高雄歡迎台積電和其他國際大廠，他們有一些考量，我們要尊重。（圖／記者鄭婷襄攝）
近日傳出台積電繼在台南落腳後，可能將先進製程的1奈米、埃米廠設在高雄，包括橋科、路科都是可能的地方，高雄市長陳其邁今天下午參加攜手愛相挺－高雄市慈善團體攜手身障團體共好平台啟動儀式前受訪則說，高雄歡迎台積電和其他國際大廠，他們有一些考量，我們要尊重。
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陳其邁表示，國際大廠他們的佈局都有長遠規畫，高雄當然要把投資環境做好，高雄對所有企業廠商，都積極招商引資，大廠投資會牽涉到很多各種不同的因素，像人才等不同期程，對於相關政策又或者是環境，他們都有一些考量，我們要尊重這些大廠，高雄市政府也歡迎台積電還有其他大廠來高雄投資。
陳其邁強調，半導體產業在全球是翻倍加速成長的，廠商供不應求，像最近的英特格就投資高雄60億台幣，它是台積電在內的一家非常重要的半導體材料廠商，英特格總裁日前拜訪時就有特別提到，對於他們來講，要趕快加緊布局，以因應現在疫情之後，國際對半導體產業的強勁需求。
而穩懋是做設頻晶片，砷化鎵的半導體也投資850億在路科，在台南、高雄這些半導體的產業聚落也在成型，也有其他家半導體廠商也在投資高雄，那日月光也預計再加碼投資在高雄一千億，這些都是因為他們看好高雄。
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