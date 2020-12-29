派團赴美祝賀拜登就職？外交部：防疫優先、機率不高
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-29 17:43:44｜2020-12-29 17:46:35
美國總統當選人拜登將於明（2021）年1月20日就職，外界關注我國是否籌組美國總統就職典禮代表團赴美，外交部今（29）日回應表示，基於防疫考量，派團赴美參加活動的機率不高。
外交部今日例行記者會上，媒體詢問我國是否籌組美國總統就職典禮代表團赴美？發言人歐江安表示，由於全球新冠肺炎（COVID-19）疫情近期更加嚴峻，全美確診數不斷攀升，美國國會組成的「就職典禮國會聯席委員會」已決定限縮明年美國總統就職典禮的出席人數到總統進行「國情咨文」的規模，也就是聯邦國會議員本人另加一位同伴的規模，也不邀請外國政府派團與會。歐江安指出，拜登陣營也公開表示，就職典禮原則以線上方式進行，並強烈建議全美各州支持者基於防疫原則，避免前往華府參加總統就職相關活動。基於上述原因，另外也考量如果我國組團赴美，在疫情期間，恐難洽排其他拜會活動，團員返台後另必須配合防疫政策，隔離14天。因此，此次我國政府籌組代表團赴美國華府出席總統就職典禮相關活動的機率不高。
至於駐美代表蕭美琴大使是否參加就職典禮，外交部表示，尊重美國主辦單位的規劃，並會持續與拜登團隊密切聯繫，在兼顧防疫原則下，會以最適當的方式向美方傳達台灣的祝賀。美國總統就職典禮是由聯邦參、眾兩院成立的「就職典禮國會聯席委員會」負責籌辦，歷屆的就職活動主要是要讓美國民眾共同參與、慶祝，向來不會正式邀請外國政府組團參加。因為疫情的關係，美方朝大幅縮小規模方向辦理，目前也沒有規劃邀請外國使節、外國政要觀禮，美國政府機構、國會等因為疫情關係，沒有開放外界人士進行拜會。