為香港民主而戰！外表柔弱　內心剛強的學民女神周庭

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周庭的童年與一般的市民並無多大分別，她出生、成長於一個天主教家庭，政治從來就不是家中的熱門話題。幼時的她外向、頑皮，但到了中學卻變得内向、寡言，每當有分組活動或作業進行時，周庭常常都是落單的那一個，長達數年的時間，周庭幾乎都處於孤獨狀態，也沒有想過向外界求助。她過去接受香港媒體專訪時曾形容：「中學沒有朋友，做project常分不到組，都會不開心，覺得好像沒有人可以幫到自己；如果老師介入事情，只會令事情更壞。那時，很感受到那種無力、孤單的感覺。」
雖然封閉在自己的世界，但除了游泳以外，周庭從小就有一個主要興趣，就是日本的文化和動漫，時常一邊念書一邊偷偷翻閱，若遇到父母查看就會馬上裝成在做功課的樣子，還透過自學習得一口流利的日語；沒想到也正是因為這興趣，讓她日後獲得不少香港、台灣和日本年輕人的共鳴。
二、生命轉捩點－加入「學民思潮」
2012年，只有15歲的周庭在因緣際會下，看到當時剛成立不久的香港學生政治與社運組織，「學民思潮」的活動照片。這個由當時也還只是中學生的黃之鋒、林朗彥、鍾曉倩擔任召集人的組織，主要訴求是反對香港政府在中小學教育階段增設「德育及國民教育科」(簡稱德公科)；港府與立場親中的建制派人士認為，此舉有助於幫助香港學生建立對中華人民共和國的國民身份認同，但泛民人士則質疑內容偏頗、剝奪學校自主並洗腦學子，並展開多次反對遊行活動。
「當時想為什麼大家年紀差不多，他們卻在做那麼不同的事情。」
被激發好奇心的周庭進一步在網上了解相關信息，並對德公科的增設感到不太對勁。不久後周庭決定加入「學民思潮」的義工行列，開始在這場反對國民教育的運動中亮相，也是她投身政治的起始點。從派發傳單、活動司儀到後來成為組織發言人，周庭一次次克服心中的恐懼與壓力，做了許多她以前根本沒想過會做的事。
「我完全不是演講比賽那類人」，回想第一次公開發言，是2012年12月在西洋菜南街，寒冷天氣加上緊張，周庭形容自己全身發抖，但也因為那一次的突破，令她越來越勇於嘗試下一步。反國教戰役也讓她聲名大噪，甚至從此有了「新人王」、「學民女神」等稱號。
三、雨傘運動期間閃辭發言人 與父母的矛盾
2014年10月，當時「雨傘運動」（又撐雨傘革命、佔領行動）正進行得如火如荼，已進入香港浸會大學攻讀政治及國際關係學位的周庭卻突然發表公開信，宣布卸下「學民思潮」發言人一職，轉為後援人力，她在信中提到面對龐大的壓力，感到極度徬徨及疲倦。
周庭事後解釋，當時父母對於愛女投身政治感到極度憂心，擔心北京或港府鎮壓會傷及周庭，周父甚至一度要求周庭馬上離開香港避禍。
在經過與雙親靜下心溝通後，周庭決定繼續留守佔領區，但辭去發言人一職，不再成為鎂光燈焦點：「在他們眼中，我只是一個未成年的女孩，為人父母擔憂，是好自然的事。」
雖然對於家人有著滿滿的歉意，每當新聞報導示威現場被投擲催淚彈、或是示威人士被捕等消息，父母都會因此擔心害怕，但周庭坦言若當初不曾加入「學民思潮」，就不會有現在的她，除了感謝父母的包容與諒解，她也會繼續勇敢、努力的走自己所選擇的路。
四、香港眾志成立 政治生涯新里程碑
2016年3月20日，原「學民思潮」停止運作，同年4月，周庭與香港專上學生聯會前秘書長羅冠聰、學民思潮前召集人黃之鋒，共同創立了新政黨「香港眾志」，意為「聚眾之志」，繼續追求香港的民主自決。由羅冠聰出任主席、黎汶洛為副主席、黃之鋒為秘書長，周庭則擔任副秘書長一職。
不久後，羅冠聰於2016年香港立法會選舉中，以23歲之齡當選為香港有史以來最年輕的立法會議員，周庭決定到立法會擔任羅冠聰的議員助理，負責政策研究，繼續為自己的政治志業鋪路：「如果你想在這條路上繼續向前行的話，一定要在不同崗位汲收經驗。」
好景不常，在當選後不久，羅冠聰、游蕙禎、梁頌恆等人就因為「宣誓風波」喪失議員資格，原本打算待在後台做研究的周庭不得不考慮走上前台，投身2018年的立法會補選，甚至還為此放棄英國公民身份，不只為了重奪被「DQ」(取消資格)的議席，也在於接羅冠聰的棒，但遭選舉主任以「香港眾志採民主自決主張」、「沒有真心及真誠擁護《基本法》及效忠香港特區」等理由，認定周庭提名無效。
雖然「香港眾志」的政壇之路不算順遂，但並未打擊周庭的意志，除了立法會補選，周庭還參與了2017年的「黑紫荊行動」，在中共國家主席習近平訪港之際，用黑布包圍灣仔金紫荊廣場上的紫荊花雕塑，抗議香港名義上高度自治，但民主根本遙不可及，只是一座凋謝中的城市，非但一國兩制岌岌可危，香港人的未來也被蒙蔽。儘管雨傘運動後民間承受威權的嚴厲打壓，但包含眾志在內的香港民主派人士誓言會變得更堅韌，繼續追求民主自決的信念和決心也一路燒到了2019年開始的反送中運動。
五、反送中風波牽扯港版國安法 周庭被捕入獄
身為「眾志」要角之一，周庭無可避免的在2019年爆發的反送中運動(又稱反對《逃犯條例修訂草案》運動)扮演關鍵角色，除了與夥伴一起積極投入罷工、示威遊行的號召，還遠赴日本出席記者會及訪問，以流利的日語向日本社會解釋香港的困境，希望能促請時任日本首相的安倍晉三多關注香港。在這之前，周庭就已因常在網上以日語與日本網友互動建立了知名度，部分也肇因於她對動漫文化的熱愛以及鄰家女孩的甜美形象。
2019年8月30日，周庭於自家住宅被警方帶走並送往灣仔警察總部，並被指控「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」2項罪名，隨後以1萬港元獲准保釋。2020年7月，香港東區裁判法院繼續審理長黃之鋒、林朗彥及周庭涉嫌於2019年6月12日煽惑示威者包圍灣仔警察總部一案，其中周庭承認煽惑他人明知而參與未經批准集結罪、明知而參與未經批准集結共2罪，押後8月5日於西九龍裁判法院判刑，期間獲准繼續保釋。
2020年6月30日，全國人大常委會通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(簡稱香港國安法、港區國安法或港版國安法)，面對國安法壓境，「眾志」宣布解散。同年8月10日，繼壹傳媒集團創辦人黎智英等人被國安處拘捕後，周庭也被以違反國安法為由扣押，雖然隔天獲准以2萬港元現金、18萬港元人事擔保保釋，但護照亦被沒收。
直到今年12月2日，也就是周庭24歲生日前一天，她與黃之鋒、林朗彥被指控於去年6月21日參與包圍警總，煽惑、組織及參與未經批准集結等罪名，3人決定認罪，最終黃之鋒被判入獄13個半月、周庭入獄10個月、林朗彥則囚7個月且不准緩刑。儘管在法庭上聞訊痛哭、也未能完全適應獄中生活，但周庭仍不忘呼籲希望香港人，要繼續關注依樣被關押中的手足。
雖然被中國官媒、北京和港府視為「亂港分子」、「港獨分子」，並對她和同伴尋求外國政府介入香港事務的做法極其反感，但在支持者與民主陣營眼中，周庭則被視為「民主女神」、「真花木蘭」，甚至入選英國《BBC》2020年的「巾幗百名」之列，被評做全球百大最具影響力的女性之一。