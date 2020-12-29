執勤、隔離恐無限輪迴 機師嘆：下次出門是25天後
記者陳致宇／台北報導
2020-12-29 18:07:41｜2020-12-29 18:08:15
日前一名外籍機師確診新冠肺炎，指揮中心為此修正機組人員防疫規定，將居家檢疫延長為 7 天，另外 7 天要執行嚴格的自主健康管理，禁止出入 5 大類公共場所及搭乘大眾交通工具，但為確保航空公司營運需求，允許機組員居家檢疫滿 3 日或 5 日後即可派飛，此舉引方基層反彈，不少機師將臉書大頭貼換上坐牢照片，擔心新規定實施恐會陷入執勤、隔離的無限輪迴，桃園市機師工會理事長李信燕呼籲，執行新防疫規定同時，也要照顧機組員的身心健康。
桃園市機師職業工會理事長李信燕說，從今年 3 月起至今 9 個月的時間，所有機組員都站在第一線執行飛行任務，仍有維持良好的防疫成效，表示這是因為個案問題造成防疫破口，而不是制度的問題，但指揮中心認為應該要採取嚴格的機組員防疫措施，大家也願意配合辦理。李信燕指出，自明年元旦起要將機組員居家檢疫 3 日或 5 日延長至 7 天，這段期間不能出門卻可以派飛，以工會立場來看規定有點互斥，「規定實施後組員恐面臨執勤、隔離、執勤、隔離的無限輪徊，可能會有長達 1 個月以上的時間都無法有自己的生活，甚至連去公園跑步或便利商店買東西都辦不到。」
李信燕舉例，若以新的防疫規定來看，她自 30 日開始執勤，必須要等到 1 月 23 日才可以解禁外出，這段時間還須進行嚴格的自主健康管理，無法進出公共場所或搭乘大眾交通工具，但對他們來說已經是一種奢侈。
李信燕表示，現在疫情仍看不到終點，若在這樣的情況之下，恐怕會對機組員心理健康有很大的影響，因此工會已與醫療團隊、精神科醫師討論，希望能建立適當評估機制，針對機組員接下來面臨無限檢疫和隔離的生活，進行身心狀態評估，若組員在身心不健康情況下執勤，對飛行安全也可能造成危害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。