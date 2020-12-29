台裔鞋王謝家華猝逝　光鮮外表下的抑鬱人生

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1973年12月12日，謝家華出生在美國伊利諾州，他的父母都是來自台灣的移民，爸爸是化學工程師，媽媽則是社會工作者。5歲隨家人搬到加州後，謝家華便在舊金山成長，並取得常春藤名校-哈佛大學資訊工程系學位，優異表現堪稱學霸。
完成學業後，謝家華曾短暫在科技公司任職一段時間，隨後就選擇自行創業，從1996年成立廣告網站「Link Exchange」(1998年11月以2.65億美元的高價出售給微軟)，到1999年與史文莫恩（Nick Swinmurn）一起投資設立鞋類銷售網站「Zappos」、擔任執行長，他的公司都創造了上億美元的市值或收益，是外界眼中成功的青年實業家。
2009年「Zappos」以12億美元（約342億元台幣）的高價賣給電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)後，謝家華仍繼續留任執行長一職，直到2020年8月退休。
二、管理方式獨樹一格 最不像CEO的執行長
除了會賺錢，謝家華廣為人知的還有他的內涵，他一生都致力於培養真正的企業家精神，友善、慷慨與熱情成了他重要的品牌形象。
不只是薪水與福利，謝家華也將員工視為真正的資產，他管理「Zappos」的方式採取組織扁平化，除去所有職銜和階級，讓每位員工擁有同樣的發言權力，也藉此激發更多創造與生產力。如此「前衛」的模式在公司內部引起震盪，並造成部分原本是主管級的員工離去，但謝家華依舊不改初衷。「Zappos」的企業文化在他所出版的《傳遞幸福》（Delivering Happiness）一書中也有詳盡描述，並登上暢銷書榜。
在2010年，謝家華甚至大手筆投資了3.5 億美元，在拉斯維加斯的市政中心舊址投資了「舊城區專案」(The Downtown Project)，廣邀各方人士，還住在親手打造了露營拖車裡，一點也沒有億萬富翁的架子與奢糜，希望建立兼具藝術、靈性和美好生活的社區。
三、酗酒、藥物成癮 他的人生哪裡出了錯？
今年8月，謝家華宣布退休，從拉斯維加斯搬到了猶他州的帕克城（Park City），再度砸重金欲在當地建立一個快樂的理想生活環境。不過這種烏托邦的經營模式毀譽參半，而一直希望能為人創造快樂的謝家華，卻彷彿才是那個真正孤獨且不快樂的人。
有外媒報導，謝家華生前，特別是過世前半年左右就會毒癮、酗酒，他的身邊圍繞著一群奇怪的「新朋友」，卻與過去的長期友人斷了聯繫，並有許多外人難以理解的怪異行為。他曾對火焰展現特殊的迷戀，為此還一口氣點燃1000支蠟燭；還為了探究自己身體的「生存極限」進行極端鍛鍊，包含洗冷水澡、雪地奔跑、挨餓、試圖不上廁所、短時間不用氧氣改用一氧化二氮（笑氣）等等物。
謝家華的親友都看出了他的不對勁，他的狀況在退休後更加急轉直下，總是失眠且常常感到孤獨，新冠疫情大流行也加劇了這些現象。謝家華的老友、美國葛萊美得獎歌手珠兒 (Jewel Kilcher)曾在短暫到訪帕客城後寫信給謝家華，直指謝的身心狀況不佳，還服用過多藥物，警告他正走在自我毀滅的路上。
四、跨不去的坎 謝家華死亡之謎
2020年11月18日凌晨，謝家華在康乃狄克州新倫敦 (New London) 一處豪宅遇上火災，最終因吸入過多濃煙引起併發症，搶救9天後不治，享年僅46歲。
關於謝家華之死，以及火災發生原因也有不同說法。最普遍的是消防人員獲報後趕到現場，得知有人困在儲藏室，呼喊卻無人應門，不知是否因酒精或藥力作用。謝家華的友人則透露，有可能是謝家華為營造氣氛而在儲藏室內點蠟燭導致祝融。
有消息指出，謝家華原已有意入住夏威夷一家戒毒中心展開治療，可惜在那之前就發生悲劇。
前Zappos高管莫斯勒（Fred Mossler）曾表示，謝家華從來就不是對鞋子感興趣，也不拘泥於一般世俗的做法或價值，他在意的是改善人類狀態。從過往一些訪問片段中，也能看出謝家華雖然家財萬貫，但金錢無法使他滿足，這樣的人格特質也許造就了他的事業，但也間接導致他逐漸走在迥異於他人的道路上，最終毀滅。
對於他的殞落，家人拒絕發表評論，也不願外界聚焦在後續遺產分配，謝家華的父母對他生前展現的人性優點感到自豪，因為他深具同情心，渴望幫助周圍的人都過得更好，也總是把別人擺在首位。希望未來能延續他在世時的心願，透過有意義的生活經歷找到快樂，鼓舞和幫助他人，以及傳遞幸福。