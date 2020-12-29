婦人駕駛轎車三連撞　疑因血壓過高導致暈眩

彰化縣社頭鄉1名邱姓婦人，疑似血壓高產生頭暈狀況，分別在社斗路撞到停在路旁的汽車2輛，又在民生路衝撞民宅。

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警方說，初步了解，婦人供稱因血壓過高導致暈眩，也沒有酒駕，這3起事故都沒有造成人員傷亡，肇事原因能有待進一步調查釐清。

▲邱姓婦人駕車行駛衝進民生路上一處民宅。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 29）

49歲邱姓婦人一早出門駕車行駛在社頭街上，疑似血壓高產生頭暈狀況，先是在社斗路上撞到一輛汽車，沿路往民生路方向又陸續差撞到路旁，最後衝進民生路上一處民宅，警方表示，女子供稱是因為血壓高頭暈，所幸沿路無波及其他用路人，邱婦頭部輕微擦傷無大礙。

遭波及的邱姓屋主表示，28日中午跟太太返家吃飯休息，大約接近一點時，準備外出工作，突然聽到碰一聲，出門查看就看到一輛汽車，趴在隔壁平房草叢上面，巨大的聲響附近鄰居也都跑了出來，趕進上前查看，車上駕駛沒有受到嚴重傷害，自己從車上走了下來。

邱姓民眾說，婦人看起來精神狀況不好，警方到場時說「怎麼又是妳」，聽說該駕駛從社斗路一路撞過來，生病這樣開車，宛如一顆不定時炸彈，真的很危險，幸好當時他沒有站在門口，否則就會被撞到，只有門前擺放的花盆被撞毀。

▲聽到碰一聲，出門查看就看到一輛汽車，趴在隔壁平房草叢上面。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 29）

警方表示，28日陸續接獲民眾報案，邱姓駕駛駕駛自小客車接連擦撞，分別在社斗路撞到停在路旁的汽車2輛，事故處裡完後，又在民生路衝撞民宅，初步了解，婦人供稱因血壓過高導致暈眩，所幸3起事故都沒有造成人員傷亡。

員生醫院心臟內科主任郭勛南表示，造成血壓高暈倒原因有很多，包括空腹、用藥時間等，提醒有高血壓慢性患者，一定要按時服藥，天氣變化、飲食等都是關鍵，在開車時感到身體不是，應立即停車，盡速就醫，避免發生中風、心肌梗塞等情形，造成更多傷害。