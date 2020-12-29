北市跨年限制舞台區最多8萬人 梁文傑：真的別來比較好
新頭殼newtalk
2020-12-29 19:48:40
時隔8個月，台灣出現第一例本土確診案件，國民原先對防疫較為鬆懈的態度瞬間提升到警戒層級，各個大型活動都因應疫情變化做出相關調整，只是目前各地方政府主辦的跨年活動並無取消的打算，但都提升防疫層級，台北市限制舞台區人數上限為8萬人、台中市中央公園人數上限4萬人、台南祭出罰則，若違反防疫規定最高罰1萬5；對此，民進黨台北市議員梁文傑今 (29) 日也呼籲：「真的別來比較好。」
梁文傑在臉書轉發台北市跨年的相關新聞，並在內文表示：「身為台北市議員，我不該叫大家今年最好不要來府前廣場跨年，但今年真的別來比較好。」梁文傑指出 :「別的不說，如果你來，必須在出入囗排隊量體溫、消毒、戴口罩，並透過台北通APP、myCode或持身分證掃描做好實聯制才能入場。這整個過程必然大排長龍，而且有總量8萬人的限制，也有可能會降到4萬，所以你可能排了半天還是進不來。」
他向民眾喊話 :「防疫了快一年，只差最後幾哩路，大家還是忍忍吧。」貼文底下也有許多網友回覆：「儘量減少群聚，防疫是全民共識，安全第一。」、「真的，不懂，忍一次不跨年會怎樣？」、「天氣冷，還是待在家最實際也安全。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼