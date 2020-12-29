影／就是要「冰」的啦　獅子會捐贈埔鹽國中製冰機

運動員最怕運動傷害，彰化縣埔鹽國中是田徑賽常勝軍，學生不管是在練習或賽事常會有運動傷害發生，為讓運動員能舒緩肌肉，減少運動傷害，彰美獅子會及台中市立泰獅子會看到了小選手的需要，今（29）日捐贈一台製冰機給埔鹽國中，讓小選手在運動訓練或賽事有更好的照顧。

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▲彰化縣埔鹽國中今年柔道隊參加縣長盃獲4金3銀，手球隊及排球亦獲得亞軍及季軍的成績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

× ▲彰化縣埔鹽國中今年柔道隊參加縣長盃獲4金3銀，手球隊及排球亦獲得亞軍及季軍的成績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

媒合這一項捐贈活動的縣議員溫芝樺說，冷對於發炎所產生的各種反應，有很好的抑制效果，適度減輕患者在產生發炎反應時的不適感。運動場館的製冰機，製造出來的冰塊，只有攝氏「負2度」到「負5度」，可以藉由降低溫度使患部產生麻醉作用，讓患部對於疼痛的感覺遲鈍，同時減少神經對痛覺的傳達量。

彰美獅子會會長賴協成提到，冰敷對運動後的肌肉恢復有相當幫助，冰敷能刺激肌肉細胞活動，並且幫助修復損傷，以及加強肌肉肥大，除此之外，對於延遲性肌肉疼痛也以幫助，而運動防護必須從小做起，長大後才不會累積運動傷害。

▲媒合這一項捐贈活動的縣議員溫芝樺說，冷對於發炎所產生的各種反應，有很好的抑制效果，適度減輕患者在產生發炎反應時的不適感。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

× ▲媒合這一項捐贈活動的縣議員溫芝樺說，冷對於發炎所產生的各種反應，有很好的抑制效果，適度減輕患者在產生發炎反應時的不適感。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

埔鹽國中張瀛云教練引薦下，獅子會了解埔鹽國中的需求，為響應教育部縮短城鄉教育資源落差政策，溫芝樺特別邀請台中市立泰獅子會一起捐贈製冰機，讓小選手有更好的照顧，期盼未來能發光發熱，也勉勵小選手再精湛的技術，面對接連的挑戰，依然無所畏懼地前行，不要害怕失敗，永遠不要放棄。

台中市立泰獅子會會長張耕瑋說，埔鹽國中的孩子相當優秀，在教練及及老師訓練下，成績相當的優異，而教育是希望工程，老師、教練都是希望工程師，推動體育扎根，讓埔鹽國中孩子發展更精采多元，期盼孩子保有健康的身體與堅持的精神的特質。

▲冰敷對運動後的肌肉恢復有相當幫助，冰敷能刺激肌肉細胞活動，並且幫助修復損傷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

× ▲冰敷對運動後的肌肉恢復有相當幫助，冰敷能刺激肌肉細胞活動，並且幫助修復損傷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

埔鹽國中校長石興銓強調，隨著人口都市化、少子化等因素影響，許多偏鄉小校的資源愈來愈稀缺，目前校隊人數約60人，學校仍努力發展校隊參與比賽、鼓勵孩子多元學習，今年柔道隊參加縣長盃獲4金3銀，手球隊及排球亦獲得亞軍及季軍的成績，在教育翻轉的當下，社會公益資源的挹注，為偏鄉小校帶來了新的改變。