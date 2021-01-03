NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中年男玩遍整棟美女鄰居！老婆姐妹嫉妒　露胸勾引開房間

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-03 17:00:00

▲柳真（左）劇中黑化，勾引姐妹的老公開房間。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲柳真（左）劇中黑化，勾引姐妹的老公開房間。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
韓劇《Penthouse上流戰爭》劇情越演越浮誇，劇中朱丹泰（嚴基俊 飾）玩透整棟住宅美女，他放著女神妻子秀蓮（李智雅 飾）不理，先與85樓鄰居千書真（金素妍 飾）搞婚外情，出軌被抓包也無所謂，玩膩後竟搭上老婆的閨密、同時也是45樓的住戶吳允熙（柳真 飾），她甚至露半胸勾引對方開房間，行徑跌破觀眾眼鏡，收視率飆破25％，話題燃燒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《夫婦的世界》（左）跟《上流戰爭》的劇情跌破觀眾三觀。（圖／SBS、JTBC）
▲《夫婦的世界》（左）跟《上流戰爭》的劇情跌破觀眾三觀。（圖／SBS、JTBC）
今年以外遇題材為主拍攝的韓劇皆獲得討論，繼上半年話題劇《夫婦的世界》跌破眾人三觀後，10月開播的《上流戰爭》也不遑多讓。比起《夫婦》渣夫外遇竟理直氣壯表示「陷入愛情並不是罪」；《上流》出軌婦女千書真的狂言「外遇就像車禍一樣，隨時都會發生」鬼扯指數更勝一級。不僅如此，頂樓多金會長更與2樓的女鄰居開房間，被全住戶知道也無所謂，行為讓人傻眼。
 《上流戰爭》中，住在100樓高級住宅的朱丹泰，為了娶到女神妻子秀蓮不擇手段，但到手後卻「食之無味棄之可惜」，歪腦筋動到85樓的集團千金書真身上，2人也不在意對方有家室，直接在別墅、住家發生關係，過程全被秀蓮私生女閔雪娥（趙秀敏 飾）撞見，雪娥因此慘死，他們出軌醜聞隨之曝光。 

狗血的不只一樁，秀蓮決定報復老公，竟與朱丹泰的合作對象羅根李（朴殷碩 飾）聯手，秀蓮跟羅根因此產生情愫；而身為秀蓮閨密的吳允熙，為了掩蓋「事件真相」及欲望使然，直接跟朱丹泰開房間，甚至當起間諜，協助朱丹泰監視秀蓮，背叛行為徹底惹怒網友。 

《上流戰爭》由擅長編寫狗血劇的金順玉編寫，知名狗血劇《妻子的誘惑》、《姐姐風采依舊》、《皇后的品格》等都是她筆下之作。而《上流》開播時收視率僅有6.7％，但隨著誇張、不合理，以及19禁分級制度的故事發展，收視率每周攀升，本月開始突破25％，不容小覷。《上流戰爭》也宣布開拍3季，將於明年6月完結篇，劇中渣男渣女下場為何，備受關注。該劇可至愛奇藝國際站收看。
▲▼朱丹泰（下圖右）與秀蓮（上圖右）雖為夫妻，但彼此沒有愛情。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲▼朱丹泰（上圖右）與秀蓮（下圖右）雖為夫妻，但彼此沒有愛情。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
▲▼朱丹泰（下圖右）與秀蓮（上圖右）雖為夫妻，但彼此沒有愛情。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
關鍵字

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀