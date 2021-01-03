中年男玩遍整棟美女鄰居！老婆姐妹嫉妒　露胸勾引開房間

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今年以外遇題材為主拍攝的韓劇皆獲得討論，繼上半年話題劇《夫婦的世界》跌破眾人三觀後，10月開播的《上流戰爭》也不遑多讓。比起《夫婦》渣夫外遇竟理直氣壯表示「陷入愛情並不是罪」；《上流》出軌婦女千書真的狂言「外遇就像車禍一樣，隨時都會發生」鬼扯指數更勝一級。不僅如此，頂樓多金會長更與2樓的女鄰居開房間，被全住戶知道也無所謂，行為讓人傻眼。
《上流戰爭》中，住在100樓高級住宅的朱丹泰，為了娶到女神妻子秀蓮不擇手段，但到手後卻「食之無味棄之可惜」，歪腦筋動到85樓的集團千金書真身上，2人也不在意對方有家室，直接在別墅、住家發生關係，過程全被秀蓮私生女閔雪娥（趙秀敏 飾）撞見，雪娥因此慘死，他們出軌醜聞隨之曝光。
狗血的不只一樁，秀蓮決定報復老公，竟與朱丹泰的合作對象羅根李（朴殷碩 飾）聯手，秀蓮跟羅根因此產生情愫；而身為秀蓮閨密的吳允熙，為了掩蓋「事件真相」及欲望使然，直接跟朱丹泰開房間，甚至當起間諜，協助朱丹泰監視秀蓮，背叛行為徹底惹怒網友。
《上流戰爭》由擅長編寫狗血劇的金順玉編寫，知名狗血劇《妻子的誘惑》、《姐姐風采依舊》、《皇后的品格》等都是她筆下之作。而《上流》開播時收視率僅有6.7％，但隨著誇張、不合理，以及19禁分級制度的故事發展，收視率每周攀升，本月開始突破25％，不容小覷。《上流戰爭》也宣布開拍3季，將於明年6月完結篇，劇中渣男渣女下場為何，備受關注。該劇可至愛奇藝國際站收看。