元旦連假又見報復性買氣？ 台中百貨活動滿檔搶人潮

2020年受疫情影響，不能出國多少過得很鬱卒，迎接2021年，除了追逐各地跨年晚會，三天連假如何消遣？台中百貨業預期會有「報復性消費」出現，已磨刀霍霍，除了滿千送百刺激買氣，日曜天地舉辦全民運動月，上萬名牌運動鞋大清倉，廣三SOGO和台中大遠百則打造異國風情樂園，吸引民眾逛街。

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台中大遠百迎新生日慶促銷，即日起至明年元月20日，百貨服飾消費滿5000送500，使用APP累積滿5000加送100外，11F舉辦「甜點星球甜食展」，集結十大全台熱門甜點，要讓甜點控一次吃夠，幸福滿滿。另打造360度零死角「宇宙機器人星空打卡點」，帶領民眾前往未知外空領域探險。

▲打造類出國氛圍，台中大遠百廣場的「北歐夢奇境」白金樂園，即日起至明年2月16日開放，置身其中很療癒。（圖／業者提供）

除此，廣場首度以北歐風格「白金」色系為主軸，打造中部獨家「北歐夢奇境」白金樂園，即日起至明年2月16日，除了可以遨遊五大夢幻遊樂設施外，還有充滿童話氛圍的禮物拱門，搭配星光點點的旋轉木馬，絕對是今年最佳打卡點，給了偽出國氛圍，很療癒!



▲台中廣三SOGO重資改裝引進的日式生鮮超市，標榜在地生活好鄰居，新鮮採購好地方，生意火紅。（圖／業者提供）

廣三SOGO百貨即日起至2021年1月5日加碼第二波促銷，全館滿3000送300、化妝品滿2000送200等，最吸睛的是，一樓廣場營造的白色夢幻耶誕場景，跨年當晚6時至9時，元旦三天連假下午3時至晚上7時，每整點舉辦噴雪秀，隨著白雪紛飛，不用上合歡山，就能賞雪玩雪開心迎接新年到來。





台中日曜天地OUTLET自31日至2021年1月25日舉辦「OUTLET全民運動月」，網羅全球四大熱門運動鞋知名品牌PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，備齊萬雙運動休閒鞋款，最低下殺990元起、運動機能服飾3件再打7折，整檔業績目標挑戰5500萬元！其中，12月31日上午11點至下午1點舉辦限時封場會，各式鞋款OUTLET價下殺990元起，當天參與有氧操前100名，可獲OUTLET百元動滋券，使用動滋券更是500元有找。

▲中友百貨迎新年，廣場可愛的兔兔新年將有新造型，民眾可期待。（圖／業者提供）

迎接新年新氣象，中友百貨多個化妝品牌皆推出2021年限定新款包裝，Dior每年元旦熱銷的老花氣墊以及GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃，全新6色也將於元旦上市。另喜愛知性活動者，中友多項藝文講座及展覽可挑選，即日起至明年2月1日舉辦的「寧芮潔 水泥創作展」，另2021年樂活講座現正開放報名。