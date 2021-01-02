防疫不孤單！「國民老婆」新垣結衣新春陪上班

2020令人特別難熬，寒流來襲、疫情當前， 讓人只想宅在家中不想出門，KKTV趁著跨年、元旦假期，特別推出日劇《孤獨的美食家2021跨年特別篇》和《月薪嬌妻2021新春特別篇》，讓待在家中躲寒流、避疫情的人們不孤單，也有女神新垣結衣在新的一年陪伴上班。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2020年新冠疫情改變所有人的生活樣貌，在《孤獨的美食家》中，從事進口雜貨生意的五郎（松重豐飾），也不例外地受到影響，這次他在跨年夜中臨危授命，將擔任一日煙火管理師，隨著餐廳老闆與煙火師傅一同為活動奔走，主角松重豐笑說：「雖然五郎『吃飯從不群聚』，不過為了防疫也相當忍耐，常常透過外帶店或外送用餐，甚至開始試著自己煮飯，這是五郎從來沒想過的事情。極力避免外食的我（指五郎），終於在跨年夜失控了！」他也表示，2020年對餐飲業來說是難熬的一年，希望大家跟五郎一起看看美麗的煙火，減輕對新一年的焦慮。

此外，當年在台灣吹起一陣「嬌妻」狂風的《月薪嬌妻》，不但讓男女觀眾都淪陷於新垣結衣的可愛魅力，擅長描繪社會寫實的編劇野木亞紀子，也將時下的婚姻觀念的議題帶入劇中，引起許多討論。這次暌違4年的《月薪嬌妻2021新春特別篇》即將推出，美栗（新垣結衣飾）終於懷孕，即將成為新手爸媽的事實，讓她和平匡（星野源飾）措手不及，婚姻生活也起了非常大的轉變。新垣結衣相隔4年再演出，坦言起初非常擔心自己是否能夠完美回歸角色，但當她把擔心的事情告訴導演與星野源時，2人都讚她：「妳非常的美栗」，才讓她鬆一口氣，星野源也表示，平匡與美栗之間將會發生很多事情，期待觀眾能從中得到一些溫暖與希望。（編輯：侯家瑜）

▲松重豐在《孤獨的美食家》中，飾演從事進口雜貨生意的五郎。（圖／ KKTV 提供）