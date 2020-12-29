開箱！台鐵鳴日號31日啟航　花蓮站五星禮賓候車室曝光

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台鐵觀光列車「鳴日號」由雄獅旅遊獨家取的 6 年經營權，首發團將於 31 日出發前往花蓮，旅客還會在千禧曙光園區迎接 2021 年本島的第一道曙光，行程會以高規格打造鐵路主題旅遊，像是南港車站第三月台會作為鳴日號專屬使用，列車還會配制「行李專車」從始發站運送行李送至下榻飯店，免去旅客拖著大行李上下火車的不便，車上也會有專業服務管家，提供旅客各項服務。
雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號首發跨年團一開賣就被搶購一空， 2 月還會有 10 個觀光列車次，推出賞櫻主題列車 2 至 5 日行程，將安排至武陵農場櫻花樹下野餐與音樂會；環島遊程部份，除了賞櫻和泡湯行程，特別安排列車於石城和大里之間緩行，可遠眺龜山島美景，還有部落文化體驗和多元主題；另外還有 2 梯次將採郵輪多母港停靠模式，有別於國民旅遊單一客源地，同一列車旅客可以從新烏日或南港站始發，回程亦可選擇不同點下車，讓旅遊玩法更多元便利。
此外，台鐵設置全台首座花蓮車站「禮賓候車室」，融合在地特色元素，運用花蓮大理石材，藉由空間策展的手法來呈現「貴賓室即是美術館」的概念。一進入花蓮禮賓候車室，可看到環形吧檯及大面積的玻璃窗景，整體視覺相當明亮，旅客在享用咖啡茶點之餘，還能欣賞列車進出及戰鬥機起降的風景。